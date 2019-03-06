Творог и его влияние на наше здоровье

Специалисты в области питания высказались о том, что при отсутствии индивидуальных показаний есть творог полезно каждый день. С таким употреблением связан ряд оздоровительных эффектов.





Ускоряет метаболизм. За счет содержащегося в твороге витамина рибофлавина, действующего в упряжке с тиамином, углеводы в организме активнее преобразуются в энергию. Кроме того, творог содержит еще один компонент, ускоряющий метаболизм, - пантотеновую кислоту.





Укрепляет мышцы. Очень веская причина начать есть творог каждый день – он улучшает физическую форму. Творог стимулирует рост мышечной массы, укрепляет мышечный корсет и кости. Его можно есть даже перед сном.





Укрепляет зубы. По словам экспертов, из творога можно получить 28% суточной нормы кальция, благодаря которому становятся крепче кости и зубы.





Улучшает женское здоровье. Употребление творога способствует стабилизации цикла и поддерживает в норме гормональный фон в возрастной период перед наступлением менопаузы. Такой эффект обеспечивает содержание в твороге достаточного для организма количества протеинов, кальция и витамина D.





Стабилизирует сахар в крови. Еще одна существенная причина есть творог каждый день. Особенно при диабете второго типа и при повышенном риске его развития. Жирность не должна превышать 1,5%.





Защищает от гипертонии. За счет содержания магния творог позитивно сказывается на сердечно-сосудистой системе – его употребление помогает держать артериальное давление под контролем и быть лучше защищенными от тромбов.



