Жирные продукты, которые способствуют похудению

Здоровые источники жира поддерживают активность многих физиологических процессов в организме, и их нельзя исключать из питания даже при похудении. По словам диетологов, даже продукты с высоким содержанием жиров могут быть не только полезны для укрепления здоровья организма, но и содействуют снижению веса.





Грецкие орехи. Все знают, это жирный продукт. Но при этом в орехах содержатся омега?3 кислоты и альфа-линолевая кислота – вещества, которые активируют гены, участвующие в расщеплении жира. Иными словами, ускоряется метаболизм и интенсивнее сжигаются калории.





Свинина. Постная свинина – идеальный источник железа и калия, полезных для оздоровления сердечно-­сосудистой системы. По словам диетолога, постная отварная свинина полезнее белого куриного мяса.





Сыр. Диетолог посоветовала съедать в сыр конце приема пищи – такая привычка способствует хорошему пищеварению.





Яйца. Даже в жареном виде (разумеется, без избытка масла или сала) яйца не повредят фигуре, утверждает диетолог. Процесс их усвоения организмом таков, что расщепление жиров становится интенсивнее.





Шоколад. Да, шоколад – жирный продукт. Но горький, черный шоколад почти не содержит сахара, и его жир идет только на пользу. Не стоит забывать, жир необходим для полноценного усвоения витаминов.





Авокадо. Этот продукт отличается большим количеством карнитина, вещества, родственного витаминам группы В. Научные исследования доказывают, что при его употреблении активизируется метаболизм.















