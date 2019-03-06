Свойства ананаса, о которых вы не знали

Помимо наличия в нём множества полезных минеральных веществ и витаминов, этот чудо-фрукт обладает массой полезных свойств, давайте узнаем, каких именно.





Ананасы укрепляют иммунную систему. В ананасе содержится большое количество витамина С, который требуется организму человека для предотвращения повреждения клеток.





Ананасы укрепляют кости. Содержащийся в ананасах марганец укрепляет кости и соединительные ткани. Стакан ананасового сока содержит более 70% необходимой суточной дозы этого минерала.





Ананас уменьшает свёртываемость крови. В состав ананаса входит фермент бромелайн, который способствует снижению чрезмерного свёртывания крови. Поэтому, потребление ананаса особенно рекомендуется людям, работающим на высоте — лётчикам, стюардессам и т.д.





Ананас снижает стресс. В состав ананаса входит целая группа витаминов В, которые помогают мозгу лучше функционировать и эффективнее бороться с проявлениями стресса.













Ананас лечит кашель и простуду. Благодаря огромному уровню противовоспалительного бромелайна и витамина С, ананас может служить отличным средством для лечения простуды и неприятного кашля. При этом, бромелайн также уменьшает отёчность дыхательных путей.





Ананас помогает предотвратить развитие рака. Содержащиеся в ананасах антиоксиданты уменьшить количество свободных радикалов, что помогает в предотвращении развития некоторых онкологических заболеваний.





Ананасы нормализуют кровяное давление. Помимо всех прочих полезных веществ,ананасы также содержат много калия, который является сильным природным сосудорасширяющим средством. Калий расширяет кровеносные сосуды, снижая, таким образом, артериальное давление.





Ананас снимает приступы тошноты. Стакан ананасового сока является эффективным средством от приступов тошноты. Поэтому, если вас укачивает в дороге — перед поездкой следует обязательно его выпить. Этот же совет будет актуален для беременных.













Ананас укрепляет кожу и ногти. Благодаря наличию большого количества витаминов А и В, ананасы являются отличным средством для укрепления ногтей и очищения кожи изнутри.





Ананас улучшает работу кишечника. Благодаря ананасу, кишечная флора будет поддерживается в здоровом состоянии и ваш кишечник будет защищён от воспаления и диареи. Также, он помогает в переваривании белков, поэтому стейк лучше всего запивать именно ананасовым соком.



