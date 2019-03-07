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Леди
Красота и здоровье
7 марта 19, 17:08
Овощ, который полезен для женского здоровья
баклажаны
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"Икра баклажанная заморская" - помните эту фразу из кинофильма "Иван Васильевич меняет профессию".
Диетологи также подтверждают, что баклажаны имеют уникальные вкусовые качества. К тому же по содержанию белка этот овощ приближается к мясу.

Синие, розовые, белые, фиолетовые - сортов баклажанов немало. Но помним - чем темная кожура, тем большее содержание антиоксидантов. А чем их больше, и чем свежее овощ – тем полезнее, утверждает гастроэнтеролог, Лариса Бойченко:

- Нужно обращать внимание на плодоножки - вот когда листочки, которые охватывают краешек баклажана – зеленые, не сухие, а плодоножка ещё практически в соку - вот такой баклажан является самым свежим.

Поверхность должна быть гладкой и блестящей, но не скользкой. Также баклажан не должен быть слишком мягким, большим и горьким, акцентирует внимание врач-диетолог, Оксана Скиталинская:

- Он может очень сильно горчить, так же как горчит, например, картофель. Это потому, что в нем есть вещество соланин. И это вещество довольно ядовитое для человека, поэтому лучше выбирать баклажаны небольшого размера, тоненькие, синие.

Но если уже приобрели большие плоды - не разочаровывайтесь. Горечи легко избавиться. Баклажан следует вымочить в воде. Но конечно перед этой процедурой овощ или ягоду, именно так баклажан называют ученые, нужно порезать. А теперь замачиваем на полчаса. И вся горечь уйдет в воду. Есть и другие способы. Тоже легкие, уверяет доцент Киевского национального торгово-экономического университета, Наталья Ясинская:

- Можно разрезать овощи, посолить и подождать некоторое время. На поверхности вы увидите водяные капельки. Их нужно смыть и горечь исчезнет. Можно немножко приварить баклажаны и слегка отжать.

Но помните - во время приготовления солить баклажаны не стоит, они и так содержат немало соли. Масла также кладем немного, иначе овощ станет жирным и перестанет действовать, как детокс продукт. Если с маслом не переборщите, то баклажаны на самом деле очень низкокалорийные. И очень полезные, особенно для женщин, которым за сорок – утверждает врач-диетолог, Оксана Скиталинская:

- Он выравнивает уровень половых гормонов, так как имеет легкое экстрагенно подобное действие. У женщин молодых – нет проявлений ПМС. У женщин старше – нет проявлений климактерического периода, когда бросает в жар, в холод, проявляется потливость и т.д.

И помните, баклажаны стоит употреблять в сезон небольшими порциями ежедневно. А сочетать их лучше всего с травами и другими овощами.

Источник: https://telegraf.com.ua
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