Почему на коже появляются пигментные пятна: жуткая правда

Исследователи изучили природу появления пигментных пятен на коже. Оказалось, их причиной являются выхлопные газы от автомобилей, пишут newsyou.info.

Эксперимент выявил прямые связи уровня выхлопных газов в воздухе городов с указанной проблемой. Оказалось, именно загрязненный воздух является причиной наиболее выраженных изменений на коже. Такие пятна называются лентигинозом, ученые подчеркивают, что это заболевание, а не просто косметический дефект.

Издание Investigative Dermatology разместило статью об исследовании, в ней указывается, что в загрязненном воздухе, кроме твердых частиц, также отмечается повышенная концентрация NO2, соединения диоксида азота. Именно он влияет на работу легких и может даже вызвать рак.

Удалось установить, что избыточное присутствие в воздухе NO2 не способствует возникновению лентигиноза на руках и предплечьях. Однако образование пигментных пятен на щеках ученые считают следствием влияния именно этого газа. Дефект был отмечен в возрастной группе женщин старше 50 лет и отмечался как у немецких, так и у китайских дам. При повышении концентрации NO2 риск образования темных пятен в области лица увеличивается почти на 25%.



