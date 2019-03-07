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Леди
Красота и здоровье
7 марта 19, 19:14
Почему на коже появляются пигментные пятна: жуткая правда
пигментные пятна
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Исследователи изучили природу появления пигментных пятен на коже

Исследователи изучили природу появления пигментных пятен на коже. Оказалось, их причиной являются выхлопные газы от автомобилей, пишут newsyou.info.

Эксперимент выявил прямые связи уровня выхлопных газов в воздухе городов с указанной проблемой. Оказалось, именно загрязненный воздух является причиной наиболее выраженных изменений на коже. Такие пятна называются лентигинозом, ученые подчеркивают, что это заболевание, а не просто косметический дефект.

Издание Investigative Dermatology разместило статью об исследовании, в ней указывается, что в загрязненном воздухе, кроме твердых частиц, также отмечается повышенная концентрация NO2, соединения диоксида азота. Именно он влияет на работу легких и может даже вызвать рак.

Удалось установить, что избыточное присутствие в воздухе NO2 не способствует возникновению лентигиноза на руках и предплечьях. Однако образование пигментных пятен на щеках ученые считают следствием влияния именно этого газа. Дефект был отмечен в возрастной группе женщин старше 50 лет и отмечался как у немецких, так и у китайских дам. При повышении концентрации NO2 риск образования темных пятен в области лица увеличивается почти на 25%.
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