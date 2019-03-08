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Леди
Красота и здоровье
8 марта 19, 14:06
Чем опасен высокий уровень тестостерона у мужчин
мужчины
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Эксперты проанализировали данные 3 225 мужчин

Высокий уровень тестостерона у мужчин связан с образованием тромбов, сердечной недостаточностью и инфарктами. Это выяснили ученые из Университета Нью-Йорка и Университета Гонконга выяснили, исследование было опубликовано в журнале British Medical Journal.

Отмечается, что эксперты проанализировали данные 3 225 мужчин в возрасте 50-75 лет, которые принимали участие в международном профилактическом обследовании на рак простаты. У тех, чей уровень тестостерона был повышен, они попытались обнаружить общие гены.

Затем эксперты обратились к Биобанку Соединенного Королевства, где сравнили найденные гены с генами более 392 тысяч британцев обоих полов, чтобы найти связь между наличием этих генов и повышенным образованием тромбов, сердечной недостаточностью или сердечным приступом.

В результате исследователи выяснили, что, в частности, наличие гена JMJD1C может в два раза повысить риск образования тромбов, а также в 7,8 раз - сердечной недостаточности.
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