Вкусная смерть: какую болезнь влечет употребление чипсов

Оказалось, что чрезмерная увлеченность чипсами и другими снеками негативно сказывается на здоровье человека и может привести к серьёзным болезням. Так, постоянное употребление продуктов, которые готовятся во фритюре, повысит риск развития ишемической болезни сердца.





Дело в том, что во время жарки картофеля для чипсов образуются трансжиры (химически измененные жиры). Именно они повышают уровень холестерина в крови. А масло, которое используют для жарки насыщенно жирами, которые также увеличивают холестерин.





«Высокий уровень трансжиров в крови, который провоцируется высоким уровнем холестерина, повышает риск развития ишемической болезни сердца», — отмечает издание.





Ишемическая болезнь сердца возникает из-за закупорки артерий холестериновыми бляшками. Эта болезнь объединяет стенокардию, инфаркт миокарда и атеросклеротический кардиосклероз.