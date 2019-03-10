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Леди
Красота и здоровье
10 марта 19, 17:56
Вкусная смерть: какую болезнь влечет употребление чипсов
чипсы
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Постоянное употребление продуктов, которые готовятся во фритюре, повысит риск развития ишемической болезни сердца.
Оказалось, что чрезмерная увлеченность чипсами и другими снеками негативно сказывается на здоровье человека и может привести к серьёзным болезням. Так, постоянное употребление продуктов, которые готовятся во фритюре, повысит риск развития ишемической болезни сердца.

Дело в том, что во время жарки картофеля для чипсов образуются трансжиры (химически измененные жиры). Именно они повышают уровень холестерина в крови. А масло, которое используют для жарки насыщенно жирами, которые также увеличивают холестерин.

«Высокий уровень трансжиров в крови, который провоцируется высоким уровнем холестерина, повышает риск развития ишемической болезни сердца», — отмечает издание.

Ишемическая болезнь сердца возникает из-за закупорки артерий холестериновыми бляшками. Эта болезнь объединяет стенокардию, инфаркт миокарда и атеросклеротический кардиосклероз.
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