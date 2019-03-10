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Леди
Красота и здоровье
10 марта 19, 21:31
Какие продукты повышают давление. Список
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Многие люди в современном мире часто сталкиваются с проблемой пониженного давления

Многие люди в современном мире часто сталкиваются с проблемой пониженного давления. Мы расскажем, как его поднять всего лишь при помощи обыкновенных продуктов питания.

Какие продукты помогают повышать давление? 

  • - острые, копченые, соленые блюда, консервы;
  • - мясо и рыба жирных сортов, рыбий жир;
  • - выпечка - особенно с масляным кремом;
  • - продукты с высоким содержанием кофеина - какао, чай, кофе;
  • - субпродукты - печень, почки, мозги;
  • - сладкие газированные напитки;
  • - алкоголь;
  • - картофель, изделия из белой муки, манная крупа;
  • - специи - горчица, гвоздика, хрен, красный и черный перец.

Раньше сообщалось о том, как восстановить печень.
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