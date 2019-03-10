Какие продукты повышают давление. Список

Многие люди в современном мире часто сталкиваются с проблемой пониженного давления. Мы расскажем, как его поднять всего лишь при помощи обыкновенных продуктов питания.Какие продукты помогают повышать давление?
- - острые, копченые, соленые блюда, консервы;
- - мясо и рыба жирных сортов, рыбий жир;
- - выпечка - особенно с масляным кремом;
- - продукты с высоким содержанием кофеина - какао, чай, кофе;
- - субпродукты - печень, почки, мозги;
- - сладкие газированные напитки;
- - алкоголь;
- - картофель, изделия из белой муки, манная крупа;
- - специи - горчица, гвоздика, хрен, красный и черный перец.
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