Какие продукты повышают давление. Список

Многие люди в современном мире часто сталкиваются с проблемой пониженного давления. Мы расскажем, как его поднять всего лишь при помощи обыкновенных продуктов питания.



- острые, копченые, соленые блюда, консервы;

- мясо и рыба жирных сортов, рыбий жир;

- выпечка - особенно с масляным кремом;

- продукты с высоким содержанием кофеина - какао, чай, кофе;

- субпродукты - печень, почки, мозги;

- сладкие газированные напитки;

- алкоголь;

- картофель, изделия из белой муки, манная крупа;

- специи - горчица, гвоздика, хрен, красный и черный перец. Раньше сообщалось о том, как восстановить печень.