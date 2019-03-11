7 полезных альтернатив чем заменить подсолнечное масло

Если отказаться от привычных блюд достаточно сложно, то можете начать с замены подсолнечного масла. Вот 7 альтернатив подсолнечному маслу.





Мало кто знаком с арахисовым маслом. Однако оно очень питательно и имеет яркий ореховый привкус, который подойдет для приготовления практически любого блюда. Арахисовое масло содержит целый ряд полезным витаминов. Помимо этого в арахисовом масле содержатся фосфор, магний, йод, медь, калий, железо и кальций.





Кокосовое масло является жирным растительным маслом. Его добывают из копры, путем горячего прессования. Кокосовое масло достаточно дорогое, но оно и самое безопасное для организма человека. Кокосовое масло достаточно диетическое, что позволяет использовать его при похудении.





Для придания продуктам пряного аромата можно использовать конопляное масло. Его добывают из плодов конопли при помощи горячей выжимки. Ряд исследований показал, что конопляное масло благотворно влияет на эндокринную и иммунную системы человека. Чаще всего конопляное масло добавляют в каши, свежие салаты и выпечку.





Это растительное масло можно хранить до 9 лет, сохраняя все полезные свойства. С его помощью человек может восполнить запасы кальция, укрепить здоровье сердца, печени и десен. Однако полезные свойства сопровождаются и его калорийностью. Обычно кунжутное масло добавляют в свежие салаты.





Весьма экзотическим является масло макадамии. Его изготавливают из австралийских орехов макадамии, которые похожи по вкусу на фундук. Диетологи рекомендуют включать масло макадамии в свой рацион для укрепления иммунитета и для улучшения состояния кожи. Масло макадамии достаточно калорийно, поэтому употреблять его стоит умеренно.





Отличным поставщиком витамина E является миндальное масло. Это масло добывают из семян обычного сладкого миндаля. Помимо витамина E в миндальном масле содержатся витамины группы B. Что касается вкуса, то миндальное масло достаточно приятное, не имеет ярких резких запахов. Лучше всего сочетается со свежими салатами, пастой, курицей, форелью и рисом.





Пальмовое масло достаточно популярно в мировой кулинарии. Обычно оно используется для замены молочного жира. Плюс ко всему, пальмовое масло практически полностью усваивается организмом. Достаточно часто пальмовое масло можно встретить в различных продуктах. Пальмовое масло способствует укреплению здоровья сердца.



