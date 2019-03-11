Что категорически запрещено мазать йодом

Многие пользуются йодом, потому что помнят, как родители мазали порезы этим раствором. Но не всегда можно обрабатывать раны этим раствором. Об этом пишет vesti-ua.net.

На самом деле, йод или зеленку не стоит лить на каждую полученную рану.

Во-первых, ссадину или порез сначала нужно промыть под проточной водой, а потом обработать салфеткой с перекисью водорода. Только после такой процедуры можно нанести на поврежденное место йод.

На рану, обработанную йодом, не нужно клеить пластырь: йод обладает подсушивающим свойством.

Нужно отметить, что йодом можно полностью обработать порез, а большую рану стоит обработать только вокруг. Ни в коем случае нельзя наносить йод на слизистую.

Лучше всего рисовать йодом сеточку на спине или ступнях во время простуды. Для обработки порезов больше подходит зеленка или перекись водорода.



