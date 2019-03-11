Это средство превратит ваш сад в мечту

В любой аптеке буквально за копейки продаётся средство, которое превратит ваш сад в мечту! Называется оно янтарная кислота.





Янтарную кислоту принимают внутрь как лекарственное средство, используют в промышленности, но самые замечательные результаты она показывает в качестве удобрения.













Всё что вам нужно сделать – растворить 1 грамм кристаллов в столовой ложке тёплой воды и разбавить получившийся раствор ещё в пяти литрах воды.













Опрыскивание Для того, чтобы стимулировать рост растений или помочь им справиться с болезнями, достаточно опрыскать листья, стебли и корни янтарной кислотой.





Замачивание.













При пересадке растение испытывает огромный стресс, чтобы помочь ему справиться с ним и лучше прижиться на новом месте, замочите корни в растворе янтарной кислоты на полчаса.





Подготовка к посеву Если растворить в литре воды всего одну таблетку янтарной кислоты и замочить семена на ночь, заметно увеличится их всхажимость.













Полив













Всего лишь изредка поливая комнатные растения раствором янтарной кислоты, вы сделаете им огромное одолжение. Их рост активируется и значительно повыситься сопротивляемость болезням и вредителям.



