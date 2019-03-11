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Леди
Красота и здоровье
11 марта 19, 13:06
Это средство превратит ваш сад в мечту
полив
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Всего лишь одну таблетку разведите вечером и радовать цветы будут вас весь год
В любой аптеке буквально за копейки продаётся средство, которое превратит ваш сад в мечту! Называется оно янтарная кислота. 

Янтарную кислоту принимают внутрь как лекарственное средство, используют в промышленности, но самые замечательные результаты она показывает в качестве удобрения.



Всё что вам нужно сделать – растворить 1 грамм кристаллов в столовой ложке тёплой воды и разбавить получившийся раствор ещё в пяти литрах воды.



Опрыскивание Для того, чтобы стимулировать рост растений или помочь им справиться с болезнями, достаточно опрыскать листья, стебли и корни янтарной кислотой.

Замачивание.



При пересадке растение испытывает огромный стресс, чтобы помочь ему справиться с ним и лучше прижиться на новом месте, замочите корни в растворе янтарной кислоты на полчаса.

Подготовка к посеву Если растворить в литре воды всего одну таблетку янтарной кислоты и замочить семена на ночь, заметно увеличится их всхажимость.



Полив



Всего лишь изредка поливая комнатные растения раствором янтарной кислоты, вы сделаете им огромное одолжение. Их рост активируется и значительно повыситься сопротивляемость болезням и вредителям.

Источник: vrutmilife.com
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