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Леди
Красота и здоровье
11 марта 19, 14:41
Повторно кипяченная вода может быть опасна для здоровья
вода
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Оказывается, что повторно кипятить или даже подогревать вскипевшую один раз воду не только вредно, но и опасно.
Почему это опасно? Водопроводная вода содержит в себе массу примесей - от солей до минералов. Когда они нагреваются. их химический состав меняется. И эти изменённые вещества попадают в ваш организм вместе с повторно подогретой или дважды прокипячённой водой.

Чем чаще вы кипятите одну и ту же воду, тем опаснее для здоровья она становится. В такой воде образуются самые вредные вещества, как то: мышьяк, фториды, нитраты и даже мышьяк!

Прокипятив воду один раз, вы получаете гарантию, что избавили её от микробов. Но проделав эту процедуру с одной и той же водой дважды (или больше), вы лишь способствуете разрушению полезных веществ, содержащихся в воде, и превращению их в опасные летучие соединения.

Пагубное влияние вредных веществ из повторно прокипячённой воды:

1. Мышьяк

По данным Всемирной организации здравоохранения, самый большой риск для здоровья представляет именно это вещество. Мышьяк добавляют в водопроводную воду, чтобы убить в ней нежелательные микроорганизмы.

Конечно, чтобы убить человека мышьяком из повторно прокипячённой воды, потребуются годы, но дело в том, что всё это имеет накопительный эффект. А последствия могут быть самые плачевные: периферическая нейропатия, поражения кожного покрова, расстройства в работе желудочно-кишечного тракта, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, нарушения работы почек, онкология.

2. Фтор

При кипячении часть соединений фтора, находящихся в воде, превращаются в фториды. Согласно данным исследований, проводимых гарвардскими профессорами на протяжении нескольких десятков лет, фториды оказывают негативный неврологический эффект и даже могут стать причиной отставании в умственном развитии детей. также он увеличивает риск возникновения бесплодия у женщин.

3. Нитраты

Наша жизнь и так пропитана нитратами - они используются повсеместно в пищевой индустрии в качестве консервантов. Но гораздо более опасными они становятся, когда подвергаются воздействия высоких температур. При кипячении нитраты преобразуются в нитрозамины, а эти вещества уже имеют непосредственное отношение к канцерогенам.

Недооценивать последствия просто не приходится: рак кишечника, пищевода, поджелудочной железы, моче-половой системы и лейкемия.

Источник: https://telegraf.com.ua
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