ТОП 10 аптечных кремов, которые работают лучше косметических

Мы подобрали для вас аптечные средства с неожиданным эффектом.

Женщины с успехом применяют в этих целях альтернативные, аптечные варианты.

Всем известные кремы и гели, продающиеся буквально в каждой аптеке, можно использовать не только по прямому назначению. Благодаря своему составу, многие из них прекрасно справляются с уходом за кожей, причём на уровне профессиональных средств!

1. «Энтеросгель»





Традиционное средство от интоксикации способно спасти вашу внешность после бурной вечеринки. С медицинской точки зрения отек под глазами — это вода, которая «застряла» в жировой прослойке век.





Чтобы этого не случилось, перед сном нанесите под глаза слой энтеросгеля. Пока вы спите, гель заберёт излишки влаги, и с утра вас ждет гораздо более радостная картина. Важно: гель обезвоживает кожу, поэтому сразу после утреннего умывания нанесите увлажняющий крем для век или сделай маску.

2. Крем «Ф99»





Крем, состоящий из полиненасыщенных жирных кислот и витамина F. Изначально средство предназначалось для лечения экземы и дерматита, но оказалось, что оно обладает и рядом других свойств.

Во‑первых, это лучшее средство для борьбы с шелушением кожи, вызванным обветриванием или солнечным ожогом.

Во‑вторых, крем незаменим для ухода за стопами: у вас не будет никаких трещин и огрубелостей, если ежедневно наносить его на ночь.

В-третьих, он возвращает сухой коже эластичность и упругость, мгновенно впитывается, не дает эффекта плёнки.

В-четвертых, помогает справиться с угревой сыпью и прыщами, так как нормализует работу сальных желез и отшелушивает ороговевшие клетки.

3. Раствор для капельниц «Тиогамма»

Использующееся для борьбы с последствиями отравлений, «Тиогамма», фактически, — чистая альфа-липоевая кислота, мощнейший антиоксидант, который борется со свободными радикалами, ускоряет обновление клеток кожи, облегчает состояние в случаях с прыщами, угрями, морщинами, последствиями солнечных ожогов, обладает детокс-эффектом.

По консистенции напоминает простую воду, наносится на кожу тонким слоем перед нанесением обычного ухода. Подходит только для жирной и комбинированной кожи, так как подсушивает верхний слой.

4. «Куриозин-гель»

Его прямое назначение — борьба с акне. Но принцип действия позволяет использовать этот гель как антивозрастное средство. Как и при борьбе с акне, ключевой момент — ускоренное обновление кожи, рост молодых здоровых клеток и глубокое увлажнение (гель содержит гиалуроновую кислоту в довольно высокой концентрации), позволяет улучшить рельеф кожи, разгладить мелкие морщины и улучшить цвет лица.

5. «Бепантен»





Действующее вещество препарата — это пантотеновая кислота, она же — знакомый нам провитамин В5. Именно пантотеновая кислота — прародитель витамина, А, отвечающего за процессы регенерации кожи. А значит, «Бепантен» — настоящая находка для тех, кто стремится обновить кожу, успокоить ее, сделать более гладкой и ровной.

6. «Капсикам»





Разогревающая мазь поможет… спрятать целлюлит! Нанесите её на проблемный участок, оставьте на 15−20 минут (кожа может покраснеть из-за притока крови) и смойте теплой водой. Для более выраженного эффекта протрите те же участки кубиками льда. Визуально целлюлит исчезнет на 3−4 часа!

7. «Блефарогель 1»





Отличное средство для нежной кожи век с высоким содержанием гиалуроновой кислоты. Прощайте, «гусиные лапки»!

8. «Арника»

Вообще предполагается, что эта мазь ускорит рассасывание гематом и синяков. Что означает, что она улучшает циркуляцию крови и лимфы, обладает успокаивающим, противоотечным и регенерирующим действием. Вы наверняка уже догадались: да, он отлично справляется с сухостью кожи, мимическими морщинами и потерей тонуса.

9. «Апилак»





Выпускается эта мазь еще с советских времен и с тех пор не утратила актуальности как средство для снижения активности сальных желез, борьбы с акне и угрями. В основе — пчелиное маточное молочко, известное своими обеззараживающими и питательными свойствами.

10. «Релиф»

Ну, уж если звезды Голливуда признаются, что используют мазь от геморроя как уход для кожи век, нам-то чего стесняться? Да, отеки снимает, морщины разглаживает и никаких побочных эффектов!





Релиф – это медицинский препарат с заживляющими, противовоспалительными и сосудосуживающими свойствами, предназначенный для местного применения в проктологии. Такое нестандартное использование лекарственного средства, предназначенного для лечения геморроя, у многих вызывает удивление и недоумение. И совершенно напрасно, поскольку многие ингредиенты, содержащиеся в этом препарате, входят в состав профессиональных антивозрастных косметических средств.

Основу препаратов Релиф (мази, свечей) составляют натуральные растительные, минеральные и животные масла, которые и обеспечивают такое мощное воздействие на кожу. Поэтому, препарат от геморроя дамы рассматривают в качестве «скорой помощи», когда необходимо срочно привести себя в надлежащий вид: убрать темные круги и мешки под глазами, освежить лицо и разгладить морщины. И медикамент прекрасно справляется с поставленной задачей. Недаром многие представители шоу — бизнеса не скрывают, что именно этот препарат помогает им поддерживать кожу в тонусе и выручает перед ответственными мероприятиями, убирая с лица следы усталости и разглаживая морщины.

Эффективность средства от геморроя в таком необычном качестве признают даже косметологи.

Крем Релиф от морщин нужно использовать правильно, только в этом случае можно добиться заметного положительного эффекта:

Если вы решили избавиться от морщин с помощью мази Релиф, стоит понимать, что этот препарат можно использовать, лишь как вспомогательное средство. То есть, его нельзя наносить на кожу лица постоянно, рекомендуется применять Релиф лишь в экстренных случаях, когда ситуация требует идеального внешнего вида. Косметологи советуют пользоваться препаратом не чаще 2- 4 раз в месяц. В остальное время нужно ухаживать за лицом с помощью обычных косметических средств.

При нанесении на лицо, мазь оказывает моментальный омолаживающий эффект, делает незаметными возрастные изменения, подтягивает и освежает кожу, убирает темные круги и отечность. Но при слишком частом применении медикамент может пересушить кожные покровы, вызвать раздражение и шелушение, что спровоцирует появление более глубоких морщин, особенно в проблемной зоне вокруг глаз.

Перед первым нанесением средства на кожу лица, проведите тест, нанеся немного мази на запястье. Это позволит уберечься от непредсказуемой аллергической реакции. Если на коже в течение часа не проявятся нежелательные изменения (раздражение, краснота), препарат можно применять для устранения морщинок на лице.

Перед процедурой кожу на лице рекомендуется распарить с помощью паровой ванночки, очистить от загрязнений и косметики. Для очищения пользуйтесь мягкими косметическими средствами (лосьонами, тониками), не содержащими спирта, иначе можно спровоцировать излишнюю сухость и вызвать раздражение.

Специалисты советуют применять мазь один раз в сутки, лучше всего делать это в вечернее время. Препарат имеет довольно легкую структуру, но, тем не менее, долго впитывается в кожу, поэтому нежелательно после процедуры наносить декоративную косметику. Этим и объясняется рекомендация применять Релиф перед сном, когда уже можно спокойно удалить с лица макияж и расслабиться в спокойной домашней обстановке.

Мазь лучше не наносить на все лицо, а смазывать исключительно проблемные участки.Препарат советуют вбивать в морщинки легкими, массирующими движениями, это поможет средству быстрее впитаться и глубже проникнуть в кожу. После обработки проблемных зон мазь оставляют до полного впитывания, если средство нанесено слишком обильно, то излишки через 30 минут можно удалить бумажной салфеткой.

Мазь Релиф можно применять для устранения мелких морщинок в деликатной области вокруг глаз и губ, но наносить средство следует с особой осторожностью, избегая попадания на слизистые оболочки, поскольку это может вызвать раздражение и воспалительные реакции.

Для устранения глубоких морщин можно применить специальную методику. Особо выраженные морщины смазывают толстым слоем мази и закрывают этот участок лейкопластырем. Это позволит предупредить смазывание препарата и обеспечит его глубокое проникновение в кожу.

Помните, что мазь Релиф нельзя применять длительное время, иначе можно добиться обратного эффекта, кожа станет чрезмерно сухой, тусклой и на этом фоне морщины будут особенно заметны. Поэтому применяйте мазь Релиф только в экстренных случаях или используйте для устранения морщин не больше недели, после чего необходим длительный перерыв.

На полках аптек препарат Релиф представлен не только мазью, но и ректальными свечами. Они имеют аналогичный состав, поэтому их тоже можно использовать для устранения возрастных изменений. Пред процедурой свечи нужно растопить на водяной бане до крестообразного состояния, остудить и нанести на лицо таким же образом, как и мазь.

Информация в статье приведена для ознакомления. Перед применением любого средства из этого списка, пожалуйста, проконсультируйтесь со специалистом на предмет наличия побочных эффектов и противопоказаний!

источник: vrutmilife.com

