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Леди
Красота и здоровье
11 марта 19, 14:51
Кому полезно употреблять тыквенное масло
тыквенное масло
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Этот продукт влияет на выработку целого спектра гормонов.
Они отметили целый ряд его полезных свойств, способных укрепить иммунитет человека и даже выступать в качестве профилактики некоторых заболеваний.

Тыквенное масло способно улучшить настроение человека. В их числе есть два, отвечающих за настроение: эндорфин и кортизол. Первый улучшает его, второй ухудшает.

Также тыквенное масло увеличивает производство эндорфина и уменьшает выделение кортизола. Следующее полезное свойства этого продукта – влияние на рост волос. Ежедневное нанесение тыквенного масла на корни способно увеличить рост до 40%.

Медики отмечают, существует отдельные исследования, подтверждающие, что данный продукт способен бороться с выпадением и слабостью волос.

Тыквенное масло полезно и для сердца. Оно снижает уровень холестерина в крови, что положительно сказывается на всей сердечно-сосудистой системе.

Также этот продукт можно применять в качестве профилактики атеросклероза. Масло тыквы окажется полезным и для мужской части населения. Оно способно выполнять профилактическую функцию при заболеваниях предстательной железы, а также ускорять процесс лечения уже имеющихся болезней этого органа.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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