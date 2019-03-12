Топ-3 мифа о воде с лимоном

Многие считают, что вода с лимоном обладает невероятными свойствами. Однако ученые утверждают, что это далеко не так. О главных мифах в этой теме пишет enovosty.com.

Некоторые утверждают, что вода с лимоном перед едой ускоряет метаболизм и благодаря этому можно похудеть быстрее. Исследователи доказали, что снижение аппетита действительно происходит, но благодаря тому, что вода заполняет часть желудка, цитрусовый фрукт здесь не при чем.

По словам исследователей, в лимонной воде отсутствуют пектин, клетчатка или пробиотики, которые могли бы помочь пищеварению. Секреторные клетки, которые выделяют желудочный сок, позволяют ему подстраиваться под изменения среды, усиливая выработку собственной кислоты или снижая ее. При получении лимона и его кислот этот механизм сработает, и в пищеварении ничего не изменится.

На самом деле в стакане воды с лимоном не содержится и 1% от суточной нормы калия, фосфора и кальция, так и витамина С в ней так мало, что для заполнения дневной потребности в аскорбиновой кислоте, по мнению ученых, гораздо правильнее съесть апельсин.



