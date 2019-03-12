Всегда здоров: принципы здорового иммунитета

Соблюдение простых и действенных правил по сбережению своего здоровья помогут не только быстрому выздоравливанию от тяжелых заболеваний, но и уберечь себя от эпидемий. Профилактику в наше время еще никто не отменял.





Во первых, нужно придерживаться правильного и здорового режима сна. Сон должен составлять не меньше 7 часов в ночное время суток. Если данное правило не будет соблюдаться, то вся энергия, которая должна израсходоваться на важные обменные процессы и поддержание хорошего настроения, будет использоваться только на бодрствования, не оставляя ее на поддержание самой иммунной системы.





Во вторых, нужно завести себе в привычку есть только свежие овощи и фрукты, особенно сезонные, так как в них меньше всего плохих нитратов и больше всего нужных микроэлементов. Приемы пищи должны быть маленькими, но очень частными - примерно 6-5 приемов за день.





В третьих - это ежедневные физические упражнения. Утренняя зарядка поможет поддерживать организм в тонусе, а прогулки на свежем воздухе - насытить организм необходимым чистым кислородом, а также избавит от усталости в конце тяжелого дня.



