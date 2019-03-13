Топ-5 напитков, которые заменят кофе по утрам

Существует несколько полезных альтернатив, которые помогут избавиться от пристрастия к кофе. В качестве бонуса прилив сил без большой дозы кофеина обеспечен, пишет "MarieClaire".

Грибной чай

Пусть звучит это и не слишком привлекательно, зато пользу от этого горьковатого напитка сложно измерить. Ученые утверждают, что грибной чай помогает бороться со стрессом, дарит заряд энергии и повышает иммунитет.

Чай из корня солодки

Несмотря на специфический вкус, этот чай очень полезен для тех, кто имеет проблемы с пищеварением. Кроме того, в него не нужно добавлять сахар, что является еще одним преимуществом.

Чай из ягод шизандры

Любителям травяных чаев он точно придется по вкусу. На Востоке его называют "чаем пяти вкусов", так как в нем сочетается кислота, сладость, горчинка, жгучесть и соленость. Этот напиток лучше всего пить перед важной встречей – он повышает внимательность и бдительность.

Кофе из одуванчиков

Этот вариант - идеальное решение для тех, кто любит вкус кофе, но хочет снизить уровень потребляемого кофеина. Кофе из одуванчиков имеет тонизирующий эффект, очищает печень и способствует похудению.

Лимонная вода

Самый простой и доступный напиток из всех вышеназванных. Пара капель лимонного сока на стакан воды может делать настоящие чудеса: повышать иммунитет, улучшать состояние кожи и бороться с воспалениями.



