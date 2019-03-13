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Леди
Красота и здоровье
13 марта 19, 12:00
Почему не следует пропускать прием душа
Душ
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Эксперты рассказали о последствиях, связанных с отказом от приема душа.
Длительный отказ от гигиенических процедур может навредить здоровью. Как выяснилось, негативные моменты не ограничиваются неприятным запахом и засаливанием кожи.

Первой пострадавшей стороной будет являться кожа, которая мгновенно отреагирует на отсутствие гигиенической процедуры. Отмершие клетки, пот и другие частицы начнут прилипать к кожному покрову, что создаст плодородную почву для роста гнилостных бактерий, связанных с неприятным запахом. Они будут накапливается в организме, что приведет к усиленному потообразованию со "специфическим ароматом", от которого будет невозможно избавиться даже при использовании самых мощных дезодорантов.

Кожному покрову жизненно необходима вода, отсутствие которой приведет к обезвоженности, сухости, болезненному виду, в результате чего человек будет выглядеть гораздо старше своих лет.

Наряду с вышеперечисленным шансы на развитие акне на различных участках тела будут увеличены в разы. Возрастет нагрузка на иммунную систему, которую будут атаковать микроорганизмы разного рода. По словам дерматолога Бобби Бука, мало кто догадывается, но отказ от приема душа приведет к утолщению кожи. Это состояние известно как гиперкератоз, что означает образование вязкой текстуры из мертвой кожи, грязи и натуральных масел тела. Не исключено появление пятен на шее, на руках или за коленях.

На последующем этапе следует ожидать гиперпигментации и экземы. В этом же списке риск подхватить инфекции, что включает себя candida. Обладатели чувствительной кожи усугубят её состояние, особенно в теплое время года при повышенной влажности.

Источник: https://telegraf.com.ua
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