Почему не следует пропускать прием душа

Длительный отказ от гигиенических процедур может навредить здоровью. Как выяснилось, негативные моменты не ограничиваются неприятным запахом и засаливанием кожи.





Первой пострадавшей стороной будет являться кожа, которая мгновенно отреагирует на отсутствие гигиенической процедуры. Отмершие клетки, пот и другие частицы начнут прилипать к кожному покрову, что создаст плодородную почву для роста гнилостных бактерий, связанных с неприятным запахом. Они будут накапливается в организме, что приведет к усиленному потообразованию со "специфическим ароматом", от которого будет невозможно избавиться даже при использовании самых мощных дезодорантов.





Кожному покрову жизненно необходима вода, отсутствие которой приведет к обезвоженности, сухости, болезненному виду, в результате чего человек будет выглядеть гораздо старше своих лет.





Наряду с вышеперечисленным шансы на развитие акне на различных участках тела будут увеличены в разы. Возрастет нагрузка на иммунную систему, которую будут атаковать микроорганизмы разного рода. По словам дерматолога Бобби Бука, мало кто догадывается, но отказ от приема душа приведет к утолщению кожи. Это состояние известно как гиперкератоз, что означает образование вязкой текстуры из мертвой кожи, грязи и натуральных масел тела. Не исключено появление пятен на шее, на руках или за коленях.





На последующем этапе следует ожидать гиперпигментации и экземы. В этом же списке риск подхватить инфекции, что включает себя candida. Обладатели чувствительной кожи усугубят её состояние, особенно в теплое время года при повышенной влажности.



