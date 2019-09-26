Женский овощ: 5 причин есть свеклу каждый день

Это очень правильно. Особенно, что касается женщин. Нам свекла нужна больше, чем всем остальным, информирует supreme2.ru.





Свекла полезна для беременных





Она важна для будущей мамы по многим причинам, но из основных стоит выделить два момента: в свекле много йода и фолиевой кислоты. Эти элементы очень важны для здоровья будущей мамы и нормального развития малыша.





Свела хороша еще и тем, что она остается полезной практически в любом виде. Ее можно добавлять в фрэши, делать из нее салаты и варить борщи. А значит, важные элементы из ее состава постоянно в доступе. Ну и немаловажен тот факт, что это дешевый продукт, который есть у нас круглый год.





Свеклу нужно есть во время менструации





Она обогащает кровь и облегчает течение месячных. Благодаря железу, которого в ее составе много, свекла еще и хороший способ профилактики анемии. Мало того, он еще имеет легкие спазмолитические свойства, поэтому ослабляет менструальную боль.





К слову, железо и спазмолитические свойства — еще пара поводов есть свеклу во время беременности.





Свекла для похудения





Она полезна не только из-за клетчатки, которая выводит из организма токсины и улучшает пищеварение. В свекле много и беатина — биологически активного вещества, которое улучшает усвоение белка. А белок дает нам ощущение сытости на длительный период, помогает строить мышцы. Диета на свекле и нежирном мясе – очень эффективна и полезна.





Свекла для хорошего пищеварения





Полезный овощ помогает восстановить микрофлору кишечника. Для этих целей хороша сырая свекла. Можно смешивать ее с яблоком и есть натощак или пить 50 г свекольного сока (разбавленного водой) до еды.





Здоровый кишечник и детоксикация не только улучшат качество здоровья, но и обеспечит свежий цвет лица — без прыщей и пятен.





Свекла для красоты волос





Этот совет не так часто можно услышать. Но свеклу применяют и как маску для волос. Хорошо смешать сок свеклы и моркови, нанести на чистые волосы, надеть шапочку, чуть погреть сверху феном, затем оставить на полчаса.





После того как смоете, увидите, насколько блестящими стали волосы. Идеально для брюнеток. Маска чуть подкрашивает волосы. Поэтому на светлых волосах может появиться оттенок красноватого цвета.



