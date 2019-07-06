Ранний подъем: 5 причин просыпаться с восходом солнца

Принято считать, что люди делятся на жаворонков и сов. У каждого из этих типов людей есть свои преимущества и недостатки. Однако ученые считают, что жаворонки имеют больше шансов стать успешными и довольными жизнью, так как их день начинается гораздо раньше. Почему же вставать рано так важно? Интернет-журнал Factinteres собрал 5 причин для раннего подъема.

Повышаются шансы на успех

Проведенные в 2010 году исследования Кристофа Рэндлера показали, что люди, которые более продуктивны утром, имеют гораздо больше шансов стать успешным, нежели те, кто продуктивен в вечернее время. Это объясняется тем, что у сов попросту нет синхронизации с "классическим" офисным работником. У жаворонков такой проблемы нет, что и делает их, как предполагается, более успешными.

Укрепляется здоровье

Ранний подъем позволять человеку настроится на весь день без какой-либо спешки. У жаворонков чаще всего остается время на зарядку, завтрак и другие дела, которые они успевают сделать до начала активной части суток.



Более того, недавние исследования доктора Йорга Хубера из Университета Роэхэмптона показали, что жаворонки имеют более крепкое здоровье, нежели совы. Доктор Хубер объясняет это тем, что у жаворонков больше времени на утренние хлопоты.

Никакой прокрастинации

Ни для кого не секрет, что в утренние часы человек более продуктивен. Если в эти часы настроиться на активность, то никакая прокрастинация вас не остановит. Утренняя продуктивность играет роль толчка, который не стихает до самого вечера.

Вы похудеете

Австралийские исследователи пришли к выводу, что жаворонки меньше страдают ожирением, нежели совы. Дело в том, что совы меньше занимаются физической активностью, т.к. времени на это остается меньше, чем у жаворонков. Также эти ученые доказали, что совы гораздо меньше занимаются спортом и больше сидят за компьютером или за просмотром телевизора.

Появится радость жизни

Люди, которые рано встают, более удовлетворены жизнью, чем те, кто встает поздно. К такому выводу пришли различные ученые из университетов Испании и Польши. Причем результаты исследования абсолютно откреплены от географического положения человека.



