Просмотр соцсетей с утра вредит здоровью - ученые

В издании "The Challenger" рассказали, вредно ли на самом деле начинать утро с пролистывания ленты.

Интернет и соцсети сопровождают нас весь день, начиная с раннего утра. Шестьдесят один процент владельцев смартфонов начинает пользоваться гаджетом менее чем через пять минут после пробуждения, восемьдесят восемь процентов - менее чем через полчаса.

Мы проверяем соцсети, читаем новости, открываем почту сразу после отключения будильника. С одной стороны, это служит сигналом мозгу, что настало утро, пора просыпаться и включаться в работу. С другой - информация начинает поступать слишком резко. Вы наверняка замечали, что после пятнадцатиминутного утреннего серфинга по Сети вы чувствуете себя разбитым, хотя только что проснулись. Этому есть объяснение.

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"Быстрое переключение после сна на внимательное изучение ленты новостей и соцсетей вызывает стресс в организме. Кроме этого, большое количество информации, которое обрабатывает мозг до того, как вы полностью проснулись, может снижать способность выстраивать приоритеты в течение дня", - говорит психиатр и доктор медицины Николь Бендерс-Хади.

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Если вы постоянно не успеваете выполнять все намеченные дела, вам стоит подальше отложить телефон с утра. Тристан Харрис, бывший специалист по дизайн-этике в Google и соучредитель Center for human technology, полагает, что начиная свой день с телефона, мы вспоминаем о тех задачах, которые не сделали вчера. Это делает человека менее продуктивным. Кроме этого, острое желание проверять соцсети сразу после пробуждения может говорить о зависимости.

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Попробуйте проводить первый час после пробуждения без смартфона. Это поможет оставаться более сконцентрированным и спокойным в течение дня. Чтобы отучить себя смотреть в телефон после пробуждения, купите обычный будильник, а смартфон заряжайте далеко от кровати или в другой комнате. Телефон с новостями и рабочими вопросами лучше брать в руки после завтрака - листание ленты во время еды приводит к перееданию. После пробуждения сделайте зарядку, запишите свои мысли или помедитируйте.

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