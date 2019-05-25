Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.34
USD
26.34
RUB
0.41
EUR
29.45
USD
26.30
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Леди
Красота и здоровье
25 мая 19, 10:58
Просмотр соцсетей с утра вредит здоровью - ученые
соцсети
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Отключили будильник и тут же открываете соцсети и новости? Так делают больше половины владельцев смартфонов

В издании "The Challenger" рассказали, вредно ли на самом деле начинать утро с пролистывания ленты.

Интернет и соцсети сопровождают нас весь день, начиная с раннего утра. Шестьдесят один процент владельцев смартфонов начинает пользоваться гаджетом менее чем через пять минут после пробуждения, восемьдесят восемь процентов - менее чем через полчаса.

Мы проверяем соцсети, читаем новости, открываем почту сразу после отключения будильника. С одной стороны, это служит сигналом мозгу, что настало утро, пора просыпаться и включаться в работу. С другой - информация начинает поступать слишком резко. Вы наверняка замечали, что после пятнадцатиминутного утреннего серфинга по Сети вы чувствуете себя разбитым, хотя только что проснулись. Этому есть объяснение.

Читайте также: Бывает ли утро добрым: как правильно начать рабочий день

"Быстрое переключение после сна на внимательное изучение ленты новостей и соцсетей вызывает стресс в организме. Кроме этого, большое количество информации, которое обрабатывает мозг до того, как вы полностью проснулись, может снижать способность выстраивать приоритеты в течение дня", - говорит психиатр и доктор медицины Николь Бендерс-Хади.

Читайте также: Супрун посоветовала, как отвлечь детей от гаджетов

Если вы постоянно не успеваете выполнять все намеченные дела, вам стоит подальше отложить телефон с утра. Тристан Харрис, бывший специалист по дизайн-этике в Google и соучредитель Center for human technology, полагает, что начиная свой день с телефона, мы вспоминаем о тех задачах, которые не сделали вчера. Это делает человека менее продуктивным. Кроме этого, острое желание проверять соцсети сразу после пробуждения может говорить о зависимости.

Читайте также: Ученые рассказали, на каком боку полезнее спать

Попробуйте проводить первый час после пробуждения без смартфона. Это поможет оставаться более сконцентрированным и спокойным в течение дня. Чтобы отучить себя смотреть в телефон после пробуждения, купите обычный будильник, а смартфон заряжайте далеко от кровати или в другой комнате. Телефон с новостями и рабочими вопросами лучше брать в руки после завтрака - листание ленты во время еды приводит к перееданию. После пробуждения сделайте зарядку, запишите свои мысли или помедитируйте.

Ранее мы также писали о главных советах, как улучшить сон.
Podrobnosti
Ещё по теме:
Европарламент выступает за отмену Северного потока — 2
Делать несколько дел одновременно вредно для мозга
Как на самом деле влияют смартфоны на наше здоровье
В Киеве отменили конкурс на талисман города
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Сколько можно загорать летом
noimageКак продлить срок действия вашего организма
noimage6 малоизвестных фактов о сезонной аллергии
noimageМакияж для пляжа: 10 основных правил
Лента новостей