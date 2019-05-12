Кроме того, кофе имеет множество преимуществ для волос, но обо всем по порядку. Дальше мы расскажем вам подробней о том, как использовать кофе в уходе за собой, получая максимум пользы от этого ингредиента.





Уход за телом. Чтобы подтянуть кожу тела и избавиться от целлюлита, используйте натуральные кофейные скрабы.





Кофейно-медовая маска. Эта маска для лица удерживает влагу в клетках кожи, а также придает лицу упругость и эластичность. Для ее приготовления смешайте 1 столовую ложку растворимого кофе и 1 столовую ложку меда. Нанесите маску на лицо и шею, оставив на 20 минут. Слегка помассируйте кожу, прежде, чем смыть маску теплой водой. Повторяйте процедуру 2-3 раза в неделю.





Маска с кофе, йогуртом и овсом. Молочная кислота, присутствующая в йогурте, помогает бороться с бактериями, провоцирующими высыпания. Овес же служит прекрасным отшелушивающим средством, обеспечивающим поступление питательных веществ к коже.





Маска с кофе, яичным желтком и лимоном. Яичный желток содержит высокую концентрацию лютеина, отвечающего за поддержание высокого уровня влаги в коже, тогда как лимонный сок стимулирует выработку коллагена и сокращает проявление морщин.





Маска с кофе, куркумой и йогуртом. Куркума обладает противовоспалительными свойствами, что помогают успокоить кожу. Куркумин в ее составе снижает выработку меланина, предотвращая появление пигментных пятен. Молочная кислота в йогурте, в свою очередь, успешно борется с бактериями и глубоко очищает закупоренные поры.





Маска с кофе, корицей и кокосовым маслом. Ключевым ингредиентом этой маски является корица, которая содержит циннамальдегид и проантоцианидины, снимающие воспаление на коже. Корица предотвращает закупорку пор и появление прыщей, а также эффективно борется с микробами.





Маска с кофе и оливковым маслом. Известно, что оливковое масло глубоко увлажняет кожу, повышает ее эластичность и стимулирует выработку коллагена. Оливковое масло обогащено витаминами А, D, К и Е, каждый из которых благотворно влияет на здоровье кожи, замедляя процессы старения. Помимо перечисленных выше преимуществ, кофе также сужает кровеносные сосуды, устраняя отечность на лице, вызванную воздействием токсинов.





Маска с кофе и кокосовым маслом. Кофе является природным антиоксидантом, что способствует циркуляции крови и обновлению клеток кожи. Кроме того, кофе помогает бороться с повреждением, вызванным ультрафиолетовыми лучами. Кокосовое масло, в свою очередь, обладает противомикробными и противовоспалительными свойствами, защищающими кожу от внешних факторов. Более того, данный ингредиент эффективно омолаживает и увлажняет кожу благодаря высокому содержанию лауриновой кислоты.





Усиление блеска волос. Кофе, как правило, имеет более низкий рН, чем вода, что помогает чешуйкам волос оставаться закрытыми, отражая больше света, чем обычно. Раз в неделю очищайте волосы прохладным свежесваренным кофе, чтобы обеспечить им дополнительный блеск и сияние.





Предотвращение выпадения волос. Облысение – распространенная проблема у мужчин среднего возраста, связанная с повреждением волосяных фолликулов и нарушением цикла роста волос. Кофеин в составе кофе укрепляет стержни волос, стимулируя их рост. Дважды в неделю мойте волосы свежесваренным кофе, чтобы восстановить красоту шевелюры.





Улучшение текстуры волос. Кофе укрепляет волосы изнутри, заметно улучшая их текстуру и качество. Уже после первого нанесения кофе непосредственно на волосы, вы можете наблюдать, как они становятся мягче, обретая естественный блеск. Аккуратно втирайте кофейную гущу в кожу головы, смывая ее спустя 15 минут шампунем и кондиционером. Это поможет насытить волосы полезными веществами и улучшить их общее состояние.





Увеличение насыщенности цвета волос. Если вы хотите, чтобы ваши волосы приобрели насыщенный коричневатый оттенок, а также стали сильнее и крепче, приготовьте для них полезное средство на основе кофе. Для этого смешайте 1 столовую ложку свежесваренного кофе и 2 столовые ложки кондиционера. Держите смесь на волосах в течении 5-10 минут сразу после применения шампуня. Смойте теплой водой и наслаждайтесь красотой локонов!



