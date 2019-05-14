Лунный календарь стрижек на Май 2019

Лунный календарь стрижек поможет определить благоприятный и неблагоприятный день для кардинальной смены имиджа. В нем говорится о рекомендациях на каждый день, которые касаются манипуляций с волосами.





По лунному календарю на май 2019 года циклическая смена фаз луны будет проходить в такой последовательности:





Новолуние – 5 мая в 1 час 45 минут.

Полнолуние – 19 мая в 00 часов 11 минут.

Растущая Луна с 6 по 18 мая 2019.

Убывающая луна – 1-4, 20 до 31 мая 2019.





С учетом особенностей влияния луны на судьбу и состояние человека, вот советы, когда лучше стричь волосы в этом месяце:





1 мая (среда) – удачный день для стрижки и окрашивания волос.





2 мая (четверг) – в этот день стрижка привлечет к вам позитивную энергию.





3 мая (пятница) – в этот день лучше воздержаться от смены имиджа и перенести поход к парикмахеру на другой день.





4 мая (суббота) – не стригите волосы в этот день, чтобы не навлечь в свою жизнь депрессию.





5 мая (воскресенье) – если подстричь волосы в этот день, у вас могут возникнуть проблемы в общении с близкими и друзьями.





6 мая (понедельник) – неудачный период для стрижки, смену имиджа лучше отложить.





7 мая (вторник) – стрижка в этот день открывает всю вашу энергию и придаст трудолюбия и бодрости на долгий период.





8 мая (среда) – хороший день для стрижки и окрашивания волос.





9 мая (четверг) – стрижка и окрашивание волос спровоцируют в вашей жизни ссору.





10 мая (пятница) – новый цвет волос и стрижка повысят вашу уверенность в себе.





11 мая (суббота) – удачный день для любых манипуляций с волосами.





12 мая (воскресенье) – стрижка в этот день позволит избежать проблем со здоровьем.





13 мая (понедельник) – стрижка в этот день принесет благосостояние.





14 мая (вторник) – день благоприятный для любых манипуляций с волосами.





15 мая (среда) – день результативной смены имиджа.





16 мая (четверг) – стрижка привлечет внимание окружающих и, возможно, вам удастся встретить свою вторую половинку.





17 мая (пятница) – идеальное время для стрижки волос и изменения прически.





18 мая (суббота) – день не слишком удачный для стрижки, отсрочьте поход к парикмахеру.





19 мая (воскресенье) – в этот день нужно воздержаться от стрижки.





20 мая (понедельник) – стрижка в этот день принесет вам энергию и достаток.





21 мая (вторник) – стрижка волос в этот день принесет вам счастье, а также привлечет красоту и здоровье. Окрашивание волос принесет успех в жизни.





22 мая (среда) – стрижка и окрашивание волос сделает вас более успешными и трудолюбивыми.





23 мая (четверг) – стрижка в этот день получится идеальной и непременно поднимет настроение.





24 мая (пятница) – наиболее популярный день для манипуляций с волосами. После стрижки волосы начнут быстро расти.





25 мая (суббота) – в этот день лучше избежать любых манипуляций с волосами.





26 мая (воскресенье) – визит к парикмахеру положительно повлияет на состояние вашего здоровья. Особая польза будет от стрижки горячими ножницами.





27 мая (понедельник) – стрижка этого дня может привести к разочарованию.





28 мая (вторник) – стрижка позволит сохранить прическу и красоту на долгий период.





29 мая (среда) – не благополучный день для стрижек утром, после 12:00 можно совершать любые манипуляции.





30 мая (четверг) – удачный день для классических стрижек. С волосами можно экспериментировать как вздумается. В любом случае стрижка будет иметь положительный результат.





31 мая (пятница) – благоприятный день для окрашивания волос.



