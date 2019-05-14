Вредно ли есть овощи и фрукты с кожурой

У людей, которые вместе с продуктами могут в силу разных причин употребить и упаковку, может образоваться непроходимость кишечника, возникает угроза интоксикации и перитонита. С фруктов и овощей следует срезать кожуру, она содержит неперевариваемую клетчатку.





Случайное или осознанное употребление в пищу непищевых веществ может серьезно навредить здоровью и привести к развитию острых заболеваний органов желудочно-кишечного тракта. Об этом рассказала Антонина Стародубова, диетолог.





В ряде случаев болезнь может принять хроническую форму. Упаковку продуктов делают из целлюлозы, фольги, полиэтиленовой пленки и пластика. Применяются и токсичные вещества, в том числе клей и красители. На упаковке могут быть инфекционные агенты (вирусы, бактерии, плесневые грибы и яйца гельминтов).





Вместе с тем Стародубова отметила, что кожура овощей и фруктов содержит клетчатку, она не переваривается, а лишь раздражает желудок. Специалист назвала киви, гранат, банан тыкву, арбуз и дыню, кожицу с них следует удалять и употреблять продукт в очищенном виде. Скорлупа орехов и кожура семян не переваривается желудком и кишечником, они могут повредить слизистую, возникает опасность кровотечения, при этом наблюдаются воспалительные процессы.



