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Леди
Красота и здоровье
14 мая 19, 11:59
Диетологи назвали специи, сжигающие вес
специи
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Обычные приправы могут способствовать похудению.
Многие люди придерживаются диеты, стараясь сбросить лишний вес, но не только правильный подбор продуктов способствует похудению. Учёные назвали приправы, употребление которых помогает сжигать жир и уменьшать количество калорий.

Учёные отмечают, правильное питание должны дополнять приправы, и лучшей из них для похудения является корица. Употребляя натощак всего четверть чайной ложки за час до еды, человек в 20 раз увеличивает скорость обмена углеводов. Лучше всего ее есть с мёдом, растворённым в воде. Это поспособствует расщеплению жировых отложений, снизит уровень холестерина в крови и глюкозы. Не менее полезным в этом плане является чёрный и кайенский перец.

Первый борется с жировыми отложениями и сжигает калории, улучшая пищеварение, а второй ускоряет в организме обмен веществ. Имбирь также позволит сделать фигуру стройнее. Пряность утоляет чувство голода, ускоряет метаболизм и разжижает кровь. Куркума имеет иные действия и позволит вывести лишнюю воду, снизить тягу к сладкому и предотвратит образование жировых клеток.

В списке специалистов не последнюю роль занимает кардамон. Эта специя обладает почти всеми вышеперечисленными свойствами. Также для налаживания работы организма и пищеварительной системы нужно есть хрен и анис.

Источник: https://telegraf.com.ua
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