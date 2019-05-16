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Леди
Красота и здоровье
16 мая 19, 12:23
Причины образования густой крови и ее опасность
кровь
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Сгустки создает нагрузку на сердце, повышая вероятность образования тромбов.
Медики озвучили ключевые причины возникновения такой проблемы, как густая кровь. Также они рассказали об опасности вязкой крови и правильном питании при указанном состоянии.

Среди причин вязкости крови медики выделяют нарушение функций печени. Также провоцировать "загустение" может изменение клеточных мембран клеток крови, что влечет за собой их "склеивание".

В числе других последствий названного состояния усиленная выработка гемоглобина, на фоне чего и уровень последнего возрастает.

При проблеме густой крови медики рекомендуют ее разжижать, что возможно за счет правильного питания, важно выпивать и достаточное количество воды. При вязкой крови лучше включить в свой рацион много мяса, яиц, рыбы, молочных продуктов, можно употреблять некоторые витаминные комплексы. Разжижать ее помогают также чеснок, имбирь, шоколад, сок алоэ и т.д.

Источник: https://telegraf.com.ua
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