Причины образования густой крови и ее опасность

Медики озвучили ключевые причины возникновения такой проблемы, как густая кровь. Также они рассказали об опасности вязкой крови и правильном питании при указанном состоянии.





Среди причин вязкости крови медики выделяют нарушение функций печени. Также провоцировать "загустение" может изменение клеточных мембран клеток крови, что влечет за собой их "склеивание".





В числе других последствий названного состояния усиленная выработка гемоглобина, на фоне чего и уровень последнего возрастает.





При проблеме густой крови медики рекомендуют ее разжижать, что возможно за счет правильного питания, важно выпивать и достаточное количество воды. При вязкой крови лучше включить в свой рацион много мяса, яиц, рыбы, молочных продуктов, можно употреблять некоторые витаминные комплексы. Разжижать ее помогают также чеснок, имбирь, шоколад, сок алоэ и т.д.



