Худеем вместе: топ-10 здоровых коктейлей для похудения

Для приготовления вам понадобится миксер, чтобы сохранить все витамины, что содержатся в мякоти и кожице продуктов. Чтобы сделать идеальный коктейль для похудения из фруктов и овощей, прислушайтесь к нескольким базовым советам: если он получился очень густым, добавьте воду или какой-то овощной напиток; добавляйте по вкусу семена подсолнуха, тыквы, кунжут, семена льна или чиа, а также разнообразные приправы (корица, куркума, имбирь, кориандр).





Помните, что коктейли для похудения - это лишь дополнение к вашей диете, а не замена полноценного приема пищи. Такие коктейли можно употреблять вместо первоого блюда или на перекус.





Ключевые советы для правильного приготовления коктейля:





1. Выбирайте сезонные фрукты и овощи.

2. Кладите больше овощей, чем фруктов, чтобы сократить количество сахара и калорий.

3. Делайте коктейли со шкуркой овощей и фруктов.

4. Лучше использовать миксер, а не блендер.

5. Не забывайте наполнять коктейли семенами, специями или сухофруктами.

6. Добавляйте несколько капель лимона и храните коктейль в холодильнике.

7. Если он получился очень густым, добавьте воды, лед или овощной напиток.





Питательный коктейль для похудения. Этот сладкий коктейль из банана наполнит вас необходимой энергией и, кроме того, поможет похудеть, ведь это очень легкий и одновременно питательный коктейль.





Ингредиенты:

1 банан,

1 персик,

1 щепотка имбиря,

1 чайная ложка варенья или меда.





Слабительный коктейль для похудения. Это рецепт коктейля, который действует, как защитник кишечника, как слабительное средство и источник витаминов A, C, E.





Ингредиенты:

¼ манго,

1 горсть малины,

Лед.





Коктейль для похудения "антиусталость". Такой смузи даст вам сил и обновит организм. Он чистит кишечник, улучшает пищеварение, очищает почки и мочевой пузырь.





Ингредиенты:

3 столовых ложки мякоти свеклы,

½ груши,

¼ авокадо,

Вода,

1 щепотка морской соли.





Коктейль для похудения и эффективного загара. В этом коктейле содержится морковь и абрикос, богатые на бета каротин, который подготавливает кожу к влиянию солнечных лучей, обеспечивает бронзовый загар и защищает кожу от негативного влияния солнца.





Ингредиенты:

1 морковь,

½ абрикоса,

¼ манго,

4 клубники,

Вода.





Коктейль для похудения и избавления от токсинов. Хотя наш организм проводит процесс детоксикации естественным путем через печень и почки, некоторые продукты улучшают этот процесс, как, например, лимон и зеленый чай.





Ингредиенты:

1 горсть шпината,

4 мякоти артишока,

Сок лимона,

Зеленый чай.





Коктейль для похудения с антиоксидантами. Апельсин и папайя - это два фрукта с высокой концентрацией витамина C и антиоксидантов, которые предупреждают старение кожи и способствуют росту и восстановлению тканей.





Ингредиенты:

Мякоть апельсина,

½ маленькой папайи,

3 клубники,

Цедра апельсина.





Помимо активного сжигания жиров, этот коктейль способствует улучшению кожи внутри и снаружи, усиливает защиту и устраняет недостатки.





Ингредиенты:

5 клубничек,

1 йогурт,

½ банана,

Корица,

1 чайная ложка семечек чиа.





Коктейль для похудения против запора. Овсяная крупа и яблоко создают эффективный коктейль из клетчатки, которая помогает справиться с запором. Черника обеспечит организм витаминами C и E, а также антиоксидантами.





Ингредиенты:

4 черники,

1 чайная ложка овсянки,

1 йогурт,

1 чайная ложка семян льна,

Корица.





Коктейль для похудения и водного баланса. Если вы всегда чувствует тяжесть, то этот коктейль поможет избавиться от такого чувства. Огурец, дыня и ананас содержат большое количество воды и являются диуретиками.





Ингредиенты:

½ огурца,

1 ломтик дыни,

1 кольцо ананаса,

3 клубники.





Коктейль детокс для похудения. Этот смузи богат на калий и содержит совсем небольшое количество натрия, поэтому является прекрасным средством для выведения жидкости, очистки организма и потери лишнего веса. Кроме того, содержит кальций, фосфор, железо, йод и магний.





Ингредиенты:

1 горсть свежего салата,

1 груша,

Кокосовое молоко,

½ финика.











