Симптомы обезвоживания организма

Чтобы понять, достаточно ли воды вашему организму, специалисты советуют обратить внимание на следующие признаки.





1. Дефицит воды является наиболее частой причиной головных болей. Так происходит из-за падения артериального давления и плохого снабжения мозга кислородом.





2. Еще один симптом – слабость. Из-за недостатка воды ухудшается кровообращение, мышцы не получают достаточно кислорода – наступает вялость. Наиболее ощутимо такое состояние во время физических нагрузок. Чтобы улучшить самочувствие, специалисты рекомендуют пить воду по несколько глотков каждые 20-30 минут.





3. Очень часто рассеянность связана с недостатком сна. Однако дефицит жидкости в организме тоже может стать причиной такого состояния. Мозг получает мало кислорода, из-за чего возникает головная боль, человек становится невнимательным и не может сконцентрироваться на выполнении дел.





4. Порой после сытного обеда через короткое время снова хочется есть. За чувство голода и жажды отвечает особый отдел головного мозга - гипоталамус. Но он не всегда способен отличить, когда нам нужна вода, а когда еда. Если человеку кажется, что он снова голоден, возможно, ему необходима вода.





5. Еще одним важным признаком обезвоживания является запах изо рта. Так происходит потому, что недостаток влаги во рту вызывает активное размножение бактерий.



