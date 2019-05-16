В Украине запретили популярное обезболивающее

В среду, 15 мая Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками установила запрет на две серии препарата "Нимесил".

Речь идет о популярном обезболивающем, гранулах для оральной суспензии, 100 мг / 2 г в однодозовых пакетах серий 84857, 83413.

Запрет установили из-за того, что препарат произведен для лабораторий ГИДОТТИ С.п.А., Италия, с маркировкой на польском языке.

В Украина запретили две серии препарата "Нимесил"

"Нимесил" применяют для симптоматического лечения разнообразного спектра строй боли. Также он способствует снижению воспалительного процесса, оказывает жаропонижающее действие.

Препарат рекомендуется использовать при:





- различных болезнях костно-мышечной системы (остеоартрозе, бурсите, радикулите, остеохондрозе, артрите, язвенной болезни желудка и др.)





- болевых синдромах в результате хирургического вмешательства





- зубной, головной боли;





- болезненных менструациях;





- остром болевом синдроме абсолютно любой локализации;



