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Красота и здоровье
16 мая 19, 23:07
В Украине запретили популярное обезболивающее
обезболивающее
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В среду, 15 мая Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками установила запрет на две серии препарата "Нимесил"

В среду, 15 мая Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками установила запрет на две серии препарата "Нимесил".

Речь идет о популярном обезболивающем, гранулах для оральной суспензии, 100 мг / 2 г в однодозовых пакетах серий 84857, 83413.

Запрет установили из-за того, что препарат произведен для лабораторий ГИДОТТИ С.п.А., Италия, с маркировкой на польском языке.

В Украина запретили две серии препарата "Нимесил"

"Нимесил" применяют для симптоматического лечения разнообразного спектра строй боли. Также он способствует снижению воспалительного процесса, оказывает жаропонижающее действие.

Препарат рекомендуется использовать при:

- болевом синдроме в результате различных травм (ушибах, растяжениях, переломах и др.)

- различных болезнях костно-мышечной системы (остеоартрозе, бурсите, радикулите, остеохондрозе, артрите, язвенной болезни желудка и др.)

- болевых синдромах в результате хирургического вмешательства 

- зубной, головной боли;

- болезненных менструациях;

- остром болевом синдроме абсолютно любой локализации; 

- ОРВИ, повышении температуры.


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