В Украине запретили популярное обезболивающее

В среду, 15 мая Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками установила запрет на две серии препарата "Нимесил".
Речь идет о популярном обезболивающем, гранулах для оральной суспензии, 100 мг / 2 г в однодозовых пакетах серий 84857, 83413.
Запрет установили из-за того, что препарат произведен для лабораторий ГИДОТТИ С.п.А., Италия, с маркировкой на польском языке.
В Украина запретили две серии препарата "Нимесил"
"Нимесил" применяют для симптоматического лечения разнообразного спектра строй боли. Также он способствует снижению воспалительного процесса, оказывает жаропонижающее действие.
Препарат рекомендуется использовать при:- болевом синдроме в результате различных травм (ушибах, растяжениях, переломах и др.)