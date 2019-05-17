Привычки, которые убивают почки человека

Медики назвали привычки человека, которые отрицательно сказываются на работе его почек. Они напомнили, что на этот орган возложена важная функция в организме – очистка крови.





На работе почек негативно сказывается курение и употребление спиртных напитков. Органу приходится работать в усиленном режиме, чтобы очистить организм от множества токсинов.





Отрицательно на работе почек сказываются и постоянные недосыпы. Если человеку не хватает сна, то процесс обновления осуществляется не в полной мере. Мочегонные свойства имеют напитки с содержанием кофеина. После их употребления почки начинают работать сильнее, тем самым на них оказывается дополнительная нагрузка.





К застою крови приводит малоактивный образ жизни. Циркуляция восстанавливается, когда у человека есть физическая нагрузка, например, регулярная разминка.





На парном органе отрицательно сказывается недостаток витамина В6. Он восполняется благодаря употреблению соевых бобов, пшеничных зерен, авокадо, бананов, мяса птицы, рыбы, печени, шпината.





Если мочевой пузырь долго не опорожняется, все это наносит вред почкам. В результате может развиться недержание и почечная недостаточность. Отрицательный эффект оказывает и переизбыток натрия, это приводит к водно-солевому дисбалансу.





Лишний белок, присутствующий в организме, выводится через почки, повышая нагрузку на них. Если орган не справляется, нередко образуются камни.





Необходимо помнить о достаточном употреблении воды. При этом не рекомендуется заменять жидкость чаем или соками.



