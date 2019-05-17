Топ-4 самых популярных мифов о хлебе

По словам экспертов, в последнее время люди все чаще ставят под сомнение пользу этого некогда очень популярного продукта.





Аргументы в пользу отказа от хлеба бывают самыми разными. Одни заявляют, что данный продукт ведет к набору лишней массы, другие считают, что он нарушает пищеварение, остальные находят другие причины. Наиболее популярные мифы о хлебе развеяли специалисты.





Миф № 1: от хлеба можно растолстеть





В реальности от хлеба невозможно набрать лишний вес. В небольших количествах и при сбалансированном питании этот продукт можно кушать без боязни растолстеть. Единственное, что не следует делать, так это употреблять большое количество белого хлеба из муки высшего сорта. Дело в том, что в процессе обработки данный продукт теряет огромное количество минералов, витаминов и клетчатки.





Миф № 2: хлеб без глютена полезнее





По словам специалистов, отсутствие глютена не гарантирует здоровья. В продукте может не быть клейковины, однако в нем может присутствовать много сахара и других не очень полезных ингредиентов. Заменить хлеб без глютена может выпечка из рисовой или гречневой муки, а также изо льна, семян киноа или чиа.





Миф № 3: черный хлеб полезнее белого





В ходе последних научных исследований удалось доказать, что это не так. Некоторые сорта темного хлеба, выпеченного из муки грубого помола, иногда содержат больше сахара, чем светлые хлеба. Недобросовестные производители для более темного оттенка могут добавлять патоку или карамель, поэтому следует внимательно изучать состав продукта.





Миф № 4: хлеб провоцирует газообразование





Это не совсем так. Дело в том, что причины метеоризма могут быть самыми разными. Впрочем, у некоторых людей такие симптомы действительно вызывает именно хлеб. Вздутие кишечника может возникать в отдельных случаях, но виной тому являются энзимы и улучшители муки.



