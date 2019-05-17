Средиземноморская диета: принципы питания

Это также определенный стиль жизни, позволяющий нам жить дольше и быть в хорошей форме.





Важно есть много свежих овощей. Из многих свежих овощей, которые вот-вот в изобилии появятся на прилавках магазинов и рынков, можно готовить массу вариантов вкусных и полезных салатов. Пусть в вашем меню не выбывают помидоры, перец, баклажаны, шампиньоны, лук, шпинат, кабачки (и не забывайте добавлять к ним оливковое масло). Овощи также хорошо есть в сыром виде – они снабжают наш организм энзимами, которые защищают наш желудок и кишечник.





Оливковое масло как основной жир в нашей диете. Оливковое масло является основой средиземноморской диеты за счет насыщенности витамином E и мононенасыщенными жирными кислотами. Это замечательное масло окажется благотворное влияние на работу сердца, понизит уровень холестерина в крови и защитит от всех видов инфаркта.





Орехи. Все виды орехов безусловно полезны для здоровья, так как снабжают наш организм магнием, кальцием и фосфором. Это хорошее дополнение к нашим завтракам, к тем же салатам.





Кисломолочные продукты. Для здоровья очень полезны ферментированные кисломолочные продукты: кефир, йогурт, различные виды сыра. В них содержатся живые микроорганизмы, которые необходимы для поддержания нужного равновесия микрофлоры кишечника.





Фрукты, богатые антиоксидантами. Очень полезны для здоровья и рекомендованы для завтраков апельсиновый сок, лимонный сок, яблоки, помело, гранаты, дыни, виноград, арбузы – они очищают организм и помогают снижать вес. Есть нужно по 5 плодов в день – такова рекомендация средиземноморской диеты.





Рыба жирных сортов. Рыба также должна присутствовать в вашем рационе хотя бы два раза в неделю - сардины, скумбрия, тунец, семга – их жир очень полезен, в нем много жирной кислоты омега-6.





Питаться "по сезону", избегать рафинированных и переработанных продуктов. Очень важно знать, что соки должны быть свежевыжатыми. А рис, свежую рыбу, зелень и овощи только обдаются кипятком.





Важность злаков и интегрального хлеба. Придерживаясь любой диеты, можно есть хлеб цельнозерновой и с семечками, исключив полностью из рациона белый, в котором содержится много рафинированной муки и жиров. Самый лучший вариант - хлеб из овса или ржаной хлеб, который помогает работе кишечника, лучше переваривается, содержит витамины и микроэлементы.





Активный образ жизни. Начинайте утро с зарядки, обливания, прогулок по свежему воздуху. Также важно пить достаточно воды, наслаждаться солнцем и погодой – весна пришла основательно и от этого можно получить колоссальное удовольствие.



