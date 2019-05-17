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Леди
Красота и здоровье
17 мая 19, 15:55
Названо безопасное количество чашек кофе в день
Кофе
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Избыток кофеина в организме может вызвать болезни сердца, отмечают специалисты.
Австралийские ученые определили безопасное количество чашек кофе в день для здорового человека и назвали последствия нарушения рекомендаций. 

Ученые из университета Южной Австралии провели новое исследование. Они установили, что взрослому человеку, не имеющему патологических или приобретенных заболеваний, не следует выпивать в день более шести небольших чашек кофе. В таком случае не существует опасности, связанной с возможными недугами.

Специалисты указывают на риск от передозировки кофеином, после превышения нормы риск болезней возрастает до 22%. Более 50% людей начинают свой день с чашки напитка, некоторые предпочитают капучино или латте.

Кофе считают самым распространенным стимулятором в мире, он увеличивает количество энергии в организме и позволяет сосредоточиться. Вместе с тем важно ограничивать себя в количестве чашек выпиваемого в день напитка, так как возможны раздражительность и тошнота, отмечают ученые.

Источник: https://telegraf.com.ua
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