Названо безопасное количество чашек кофе в день

Австралийские ученые определили безопасное количество чашек кофе в день для здорового человека и назвали последствия нарушения рекомендаций.





Ученые из университета Южной Австралии провели новое исследование. Они установили, что взрослому человеку, не имеющему патологических или приобретенных заболеваний, не следует выпивать в день более шести небольших чашек кофе. В таком случае не существует опасности, связанной с возможными недугами.





Специалисты указывают на риск от передозировки кофеином, после превышения нормы риск болезней возрастает до 22%. Более 50% людей начинают свой день с чашки напитка, некоторые предпочитают капучино или латте.





Кофе считают самым распространенным стимулятором в мире, он увеличивает количество энергии в организме и позволяет сосредоточиться. Вместе с тем важно ограничивать себя в количестве чашек выпиваемого в день напитка, так как возможны раздражительность и тошнота, отмечают ученые.



