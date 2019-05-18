Топ-7 специй для снижения давления

Продукты питания, входящие в рацион человека, оказывают значительное воздействие на показатели артериального давления. Также, есть специи, которые могут привести к снижению этих показателей, передает "Главком".

Чеснок - широкодоступная для большинства россиян специя, которая содержит субстанцию под названием аллицин. У нее антибактериальные и антигипертензивные свойства, благодаря которым чеснок эффективно уменьшает артериальное давление за счет расслабления и расширения кровеносных сосудов.

Исследователи выяснили, что ежедневное употребление кардамона существенно снижает артериальное давление. Эта специя является антиоксидантом, она также считается мощным диуретиком.

Куркума содержит антиоксидант под названием куркумин, эффективно уменьшающий артериальное давление за счёт противовоспалительных свойств. Воспаления приводят к ригидности артерий и повышению давления.

Исследование показало, что имбирь помогает снизить артериальное давление за счет блокады кальциевых каналов. Имбирь также эффективно снижает контрактуру мышц, что тоже полезно при гипертонии. Наконец, он предотвращает скопления тромбы в артериях.

Кайенский перец или красный перец содержит компонент капсаицин. Он воздействует на сенсорные нервы, которые работают вместе с нейрогормональной системой в деле снижения артериального давления.

Черный перец богат калием, помогающим контролировать сердечный ритм и регулировать артериальное давление. Кроме того, в чёрном перце есть железо, которое способствует борьбе с гипертонией.

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