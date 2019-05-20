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Леди
Красота и здоровье
20 мая 19, 07:26
Как улучшить кровообращение в ногах и предотвратить варикоз
кровообращение в ногах
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Варикоз - одно из самых распространенных заболеваний вен

Варикоз - одно из самых распространенных заболеваний вен. Эти простые советы помогут предотвратить появление варикозных вен и других проблем, которые возникают из-за плохого кровообращения в ногах, передает wworld.com.ua.

Полезные привычки для улучшения кровообращения в ногах

Не скрещивайте ноги. Так как при скрещивании зажимается бедренная вена, которая является основным путем кровообращения.

Отдыхайте с приподнятыми ногами. Особенно когда спите, читаете или смотрите телевизор с вытянутыми ногами.

Избегайте высоких каблуков. Не надевайте туфли с каблуком высотой более 3-4 сантиметров и не носите долго.

Двигайте ногами. Для активизации кровообращения нижних конечностей перемещайте пальцы ног внутри обуви. Особенно если вы много времени сидите.

Принимайте контрастный душ. Он сочетает в себе горячую воду с более холодной водой. Особенно полезен этот душ для кожи и капилляров.

Ешьте больше клетчатки, меньше соли. Витамины В и С - ваши союзники, каждый день старайтесь пить апельсиновый сок.

Используйте специальные кремы. Особенно после душа, тогда их эффективность намного выше. И старайтесь избегать подъема тяжестей.
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