Как действовать в такой ситуации и правильно оказать первую помощь, расскажем в нашем материале.





Опасность укуса насекомых





В большинстве своем укусы насекомых вызывают жуткий дискомфорт. В месте укуса образуется воспаление, появляется зуд, могу быть болезненные ощущения. Но спустя какое-то время воспалительная реакция начнет спадать.





Иногда у взрослых образуется аллергическая реакция. Это может случится от ужаления пчелы или осы. Однако происходит не более чем в 3% случаев. В таких ситуация лучше использовать антигистаминные препараты, а при появлении одышки, слабости или обмороков лучше обратиться к специалисту за помощью.





Однако у детей, особенно у грудничков, укус насекомых может проявиться иначе. Например, укус комара может выглядеть как большой волдырь или даже закончиться формированием абсцесса. Но это редкость.





Впрочем, не стоит халатно относиться к тому, что вас укусило насекомое. Особенно если речь идет о клещах. От них можно заразиться вирусным энцефалитом или боррелиозом. В таких случаях неизбежно требуется обратиться за помощью к врачу.





Первая помощь при укусах насекомых





При слабом проявлении укуса достаточно будет небольшого лечения, а в некоторых ситуация можно вообще обойтись без него. если же укус пришелся на лицо, рот, нос или горло, то лучше всего сходить в больницу. Именно эти зоны больше всего подвержены аллергической реакции, более восприимчивы.





Если жало осталось в ранке, его необходимо извлечь. Сделать это можно при помощи тупого ножа или ногтей. Но не стоит его выдавливать, ведь в таком случае будет выделяться дополнительный яд. Помните, что у ос, шмелей, шершней нет привычки оставлять жало, так как на нем нет зазубрин.





Врачи также рекомендуют накладывать на место укуса ватный тампон, смоченный настойкой календулы. Это позволит снять воспаление, а также послужит антисептиком, так как в основе этого средства есть спирт.





Затем следует промыть место укуса водой с мылом. При укусе мухи или паука лучше обработать рану антисептиком.





Для облегчения болезненных ощущений необходимо приложить лед или смочить укушенное место водным раствором пищевой соды. если насекомое ужалило в руку или ногу, то следует положить конечность повыше. Это позволит снизить отек и опухоль.



