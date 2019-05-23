Причины отказаться от сахара

Однако не все они вредны. А что будет, если полностью убрать из рациона сладости?





1. Улучшится кожа





Причина — меньше инсулина в крови. Потребление сахара заставляет организм вырабатывать инсулин, который может влиять на уровень коллагена и эластина в коже. Из-за этого возникают воспаления и ранние морщины.





2. Больше энергии





Пища с высоким содержанием сахара быстрее всасывается в кровь и повышает уровень сахара в ней. Сначала это добавляет энергии, но ненадолго. Вы чувствуете, что силы закончились, снова употребляете сахар — и все повторяется. Если снизить количество сахара — уровень энергии будет стабильным, без пиков и падений. Так что перекусывать лучше продуктами, богатыми белком и полезными жирами.





3. Можно похудеть





Это приятный побочный эффект жизни без сахара. Меньше пустых калорий — меньше грелина, который стимулирует аппетит и заставляет переедать.





4. Улучшится сон





Большое количество сахара сдерживает производство мелатонина, и поэтому сон нарушается. От недосыпа сильнее хочется есть — и так далее. Исследования также показывают, что недостаток сна может влиять на баланс глюкозы в организме, из-за чего сильнее хочется сладкого.





5. Реже болит живот





Любители сахара также едят много ненасыщенных жиров и мало — полезных волокон. А если отказаться от сахара, все меняется в лучшую сторону.



