Необходимые вещи для здоровья женщины

Ученые открыли удивительные и одновременно простые секреты, следуя которым женщина сможет быть здоровой и счастливой.





О гормонах. После менопаузы в женском организме происходят резкие перемены, количество гормонов падает, и возникает риск остеопороза, язвы, рака кишечника и различных сердечнососудистых нарушений. Врачи рекомендуют гормональную терапию. Но сочетание некоторых гормонов может, наоборот, пошатнуть ваше здоровье. Таким образом, будьте внимательны и следите за тем, какие гормоны советуют вам врачи.





О таблетках. Перед загаром вспомните, какие антибиотики вы употребляли. Некоторые из них способствуют повышению чувствительности кожи, тем самым вы становитесь более уязвимой для ожогов и рака. Так что, либо используйте больше защитного крема, либо совсем откажитесь от солнца на период приема медикаментов.





Не курите. Именно у курящих женщин вероятность рака шейки матки в 2 раза больше.





О спорте. Чтобы не столкнуться с проблемой болей в спине и пояснице, приобретите гантели и выполняйте упражнения на укрепление мышц корпуса.





О солнечном свете. Несколько минут солнечных ванн в день уменьшат риск развития поликистоза, самой распространенной причины бесплодия, на 95%. Солярий также является источником витамина D, так что не исключайте этот способ получить немного солнца.





О любви. Регулярные занятия любовью способны не только поднять иммунитет , но и омолодить женщину примерно на 6 лет.





О детях. Рождение детей и кормление грудью в промежутке от 20 до 30 лет способны уменьшить риск рака груди.





О бананах и полезных веществах. Избавьтесь от депрессии и других психологических расстройств с помощью бананов, творога или сливы. Они содержат аминокислоту триптофана, источник хорошего настроения. Прием будущей матерью фолиевой кислоты снизит риск рождения детей с нарушениями, также этот элемент предотвратит дистрофию сетчатки, которая может наступить с возрастом.





О массе тела. Если хотите быть здоровой, не стремитесь к худобе. Худые женщины чаще имеют проблемы с зачатием и расположенность к развитию остеопороза. Оптимальный вес для женщины до 30 лет составляет 64 кг при росте 165 см.





О контрацепции. Таблетки - не только лучший способ защиты от нежелательной беременности, но и отличное средство для укрепления женского организма. Предохраняйтесь и вы снизите риск заболевания раком яичников, а эффект продлится до 30 лет даже после курса приема.





Пейте черный чай. Именно он не дает размножаться бактериям, из-за которых образуется зубной налет и кариес. Более того, вещества в черном чае препятствуют образованию микротромбов в кровяных сосудах, то есть снижается риск инфаркта.





Не пейте кока колу. Напиток такого типа насыщен фосфорной кислотой. Данный усилитель вкуса (обозначение Е338) вымывает кальций из организма, способствуя костной дистрофии. Примечательно, что именно женщины больше подвержены этой проблеме.





Не употребляйте алкоголь. Доказано, что даже капля спирта способствует развитию рака любого типа. Красное вино, которое так хвалят диетологи, в свою очередь, увеличивает риск развития рака молочной железы.





О чистоте. Не злоупотребляйте антибактериальными средствами. Даже наружное их применение способно нарушить естественный бактериальный баланс тела. Слабые, но полезные бактерии погибнут, а патогены, напротив, станут сильнее и начнут размножаться.





О желудке. Обращайте внимание на проблемы с желудком. Даже незначительное вздутие живота может быть симптомом рака яичников.



