Домашние средства восстановления после сотрясения мозга

После сотрясения мозга необходимо получить лечение у врачей и следовать их рекомендациям.





Отдых. После травмы головы будет разумным значительную часть процесса восстановления провести в постели. Организму требуется не только физический отдых, нашему мозгу также нужна интеллектуальная передышка, поэтому воздержитесь от любой умственной работы или чтения серьезной литературы. Старайтесь больше спать.





Легкие физические нагрузки. Проконсультируйтесь с врачом о том, когда вам можно возобновить тренировки, но обязательно сделайте физические нагрузки как можно более легкими. К примеру, гуляйте пешком с небольшой скоростью или делайте упражнения на растягивание.





Рыбий жир. Исследования показали, что пищевые добавки с рыбьим жиром ускоряют процесс выздоровления у людей, получивших серьезные травмы мозга.





Кофеин. Вы можете ускорить процесс реабилитации с помощью кофеина. Исследователи доказали, что повышенный уровень кофеина благотворно воздействует на пациентов с травмами мозга.





Куркума. Эта специя известна противовоспалительными свойствами, которые очень важны в случае серьезных травм мозга и сотрясений. Кроме того, у куркумы есть и способность снижать депрессивные переживания.



