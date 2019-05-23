Польза холодного душа: пять основных причин

Холодная вода улучшает кровообращение, способствует выработке эндорфинов и повышает вашу продуктивность. если, конечно, вы можете выдержать холодный душ.





У холодного душа много преимуществ. Он полезен для здоровья и приносит психологическую пользу, помогая нам стать лучше.





1. Укрепляет силу воли





Холодный душ - отличное упражнение для развития силы воли, а без нее в жизни ничего не добьешься. Именно благодаря ей можно бросить курить, научиться контролировать свои эмоции, правильно питаться, раньше ложиться спать, больше зарабатывать, быть добрее.





Сила воли похожа на мышцы: чтобы она стала сильнее, ее нужно тренировать.





Кроме того, ученые обнаружили, что, развивая силу воли в одной сфере (например, придерживаясь жесткого плана тренировок или стратегии ведения финансов), мы укрепляем ее и в остальных: употребляем меньше фастфуда и алкоголя, реже смотрим телевизор.





Чтобы начать тренировать силу воли, достаточно одной минуты в день. Перед тем как утром выйти из душа, просто включите холодную воду и постойте под ней в течение минуты. Да, это неприятно, но в том и смысл. Зато вы выйдете из душа бодрым и сосредоточенным. Превратив это в привычку, вы укрепите силу воли во всех жизненных сферах.





2. Развивает терпение





Нужно уметь терпеть дискомфорт. Начав с малого (например, не чесать там, где чешется), вы приучите себя не реагировать на неприятные физические ощущения. А со временем перенесете эту способность и на другие сферы жизни. Например, если кто-то подрежет вас на дороге, вы хоть и почувствуете прилив адреналина, но не позволите эмоциям взять над вами верх.





Как это все связано с холодным душем? Очень просто: холодный душ повышает способность терпеть дискомфорт, а это в свою очередь снижает стресс.





3. Помогает принять перемены и быть благодарным





Укрепляя силу воли холодным душем, вы развиваете терпение. Становясь более терпеливым, вы учитесь принимать перемены, которые неизбежно происходят в жизни. Такое принятие напрямую связано с благодарностью. Ведь если не научиться принимать плохое, вы никогда не будете ценить хорошее.





4. Похож на медитацию





Не зря многие практики медитации включают в себя дыхательные упражнения. Когда мы сосредоточены на своем дыхании, мы концентрируемся на настоящем моменте.





Холодный душ усиливает этот эффект. Пока мы находимся под холодной водой, мы дышим быстрее и чаще, а наше внимание просто не может переключиться на прошлое или будущее. Оно сосредотачивается на дыхании, то есть на настоящем.





Получается, каждый холодный душ - это как короткая медитация и возможность ненадолго забыть о проблемах и тревогах, сопровождающих нас изо дня в день.





5. Учит смирению





Испытывать смирение полезно. И холодный душ - отличный способ дать себе психологический пинок, потому что перед холодом все равны, даже самые великие люди.





А смирение вам понадобится. если вы будете принимать холодный душ регулярно, уже через месяц или два вы заметите в себе перемены: станете спокойнее, энергичнее, дисциплинированнее. Холодный душ всегда напомнит вам: вы ничем не лучше других, мы все одинаковые. Каким бы сильным вы себя ни считали, холод может смирить любого.



