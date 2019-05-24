Макияж для пляжа: 10 основных правил

Вот и приходится вновь хвататься за косметичку. Мы изучили советы стилистов, касающиеся нанесения макияжа для пляжного отдыха.





Солнцезащитное средство. Увлекаясь макияжем, многие напрочь забывают о таком важном аспекте, как защита лица от негативного воздействия солнца. Бытует заблуждение о том, что макияж защищает кожу от солнечных лучей, но это не так. Не стоит пренебрегать специальным кремом. Перед тем, как приступить к нанесению макияжа, нанесите на кожу солнцезащитное средство и подождите минут 20, чтобы оно впиталось. Лишь после этого можно наносить основу и остальную косметику.





Нанесение макияжа дома. Макияж не следует наносить на пляже, поскольку в воздухе много влаги и соли, а лицо может вспотеть. Делайте это дома. Если пот действительно проступил, используйте специальные салфетки, чтобы промокнуть лицо и убрать излишки влаги.





Увлажнитель. Уделите особое внимание увлажнению. Именно оно является важным аспектом азиатского макияжа, позволяющего создать свежие и молодые образы.





Легкая основа. Не наносите слишком темную тоналку. Слои должны быть тонкими. Так же рекомендуется отказаться от пудры, поскольку под действием влаги, соли и пота она начнет скатываться.





Кремообразная косметика. При необходимости нанести бронзатор или тени, отдайте предпочтение кремообразным видам. Хотя некоторые полагают, что лучше использовать сухой бронзатор и сухие тени, практика говорит об обратном. Порошок (как и пудра) будет скатываться и, к тому же, забьет поры. Чтобы кремообразная косметика не стекала, нанесите ее тонким слоем и промокните салфеткой. Не забывайте, что косметику мы вбиваем легкими движениями в кожу, а не размазываем. Желательно использовать спонж.





Нейтральные оттенки. Не используйте декоративную палитру для вечернего макияжа. Перекрашенные девушки на пляже смотрятся нелепо. Весь их вид будто кричит: "Я настолько страшная, что мне не обойтись без штукатурки даже на пляже!". Отдайте предпочтение натуральным оттенкам, которые помогут создать естественный образ. Особого внимания достойны бледно-розовые цвета, персиковые, бледно-коричневые, нюдовые.





Водостойкая косметика. Что касается туши, то большинство женщин и так отдает предпочтение водостойким маркам. Однако не следует забывать о лайнере. Растекающаяся подводка выглядит ужасно. Если есть возможность, можно нарастить ресницы перед отпуском. Тогда и вовсе не придется волноваться о потеках.





Бальзам. Обычная помада в тюбиках чаще всего не годится для пляжа. Держите под рукой косметичку с бальзамами натуральных оттенков. Если надо нанести контур губ, делайте это с помощью тинта.





Иллюминатор. Многие стилисты рекомендуют не использовать иллюминатор на пляже. Он может прибавить не красивое сияние, а эффект жирного блеска из-за пота в жаркую погоду. Лучше просто хорошенько увлажнить кожу.





Подводка бровей. Чтобы подводка не смазывалась, многие советуют нанести вокруг бровей специальный гель. Он удержит подводку на месте, препятствуя потекам.



