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Леди
Красота и здоровье
24 мая 19, 12:19
Макияж для пляжа: 10 основных правил
макияж
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Конечно, на пляже лучше вовсе обходиться без косметики. Но что ж поделать, если прыщ выскочил, под глазами мешки или у моря проходит корпоратив, свадьба, свидание..?
Вот и приходится вновь хвататься за косметичку. Мы изучили советы стилистов, касающиеся нанесения макияжа для пляжного отдыха.

Солнцезащитное средство. Увлекаясь макияжем, многие напрочь забывают о таком важном аспекте, как защита лица от негативного воздействия солнца. Бытует заблуждение о том, что макияж защищает кожу от солнечных лучей, но это не так. Не стоит пренебрегать специальным кремом. Перед тем, как приступить к нанесению макияжа, нанесите на кожу солнцезащитное средство и подождите минут 20, чтобы оно впиталось. Лишь после этого можно наносить основу и остальную косметику.

Нанесение макияжа дома. Макияж не следует наносить на пляже, поскольку в воздухе много влаги и соли, а лицо может вспотеть. Делайте это дома. Если пот действительно проступил, используйте специальные салфетки, чтобы промокнуть лицо и убрать излишки влаги.

Увлажнитель. Уделите особое внимание увлажнению. Именно оно является важным аспектом азиатского макияжа, позволяющего создать свежие и молодые образы.

Легкая основа. Не наносите слишком темную тоналку. Слои должны быть тонкими. Так же рекомендуется отказаться от пудры, поскольку под действием влаги, соли и пота она начнет скатываться.

Кремообразная косметика. При необходимости нанести бронзатор или тени, отдайте предпочтение кремообразным видам. Хотя некоторые полагают, что лучше использовать сухой бронзатор и сухие тени, практика говорит об обратном. Порошок (как и пудра) будет скатываться и, к тому же, забьет поры. Чтобы кремообразная косметика не стекала, нанесите ее тонким слоем и промокните салфеткой. Не забывайте, что косметику мы вбиваем легкими движениями в кожу, а не размазываем. Желательно использовать спонж.

Нейтральные оттенки. Не используйте декоративную палитру для вечернего макияжа. Перекрашенные девушки на пляже смотрятся нелепо. Весь их вид будто кричит: "Я настолько страшная, что мне не обойтись без штукатурки даже на пляже!". Отдайте предпочтение натуральным оттенкам, которые помогут создать естественный образ. Особого внимания достойны бледно-розовые цвета, персиковые, бледно-коричневые, нюдовые.

Водостойкая косметика. Что касается туши, то большинство женщин и так отдает предпочтение водостойким маркам. Однако не следует забывать о лайнере. Растекающаяся подводка выглядит ужасно. Если есть возможность, можно нарастить ресницы перед отпуском. Тогда и вовсе не придется волноваться о потеках.

Бальзам. Обычная помада в тюбиках чаще всего не годится для пляжа. Держите под рукой косметичку с бальзамами натуральных оттенков. Если надо нанести контур губ, делайте это с помощью тинта.

Иллюминатор. Многие стилисты рекомендуют не использовать иллюминатор на пляже. Он может прибавить не красивое сияние, а эффект жирного блеска из-за пота в жаркую погоду. Лучше просто хорошенько увлажнить кожу.

Подводка бровей. Чтобы подводка не смазывалась, многие советуют нанести вокруг бровей специальный гель. Он удержит подводку на месте, препятствуя потекам.

Источник: https://telegraf.com.ua
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