Как продлить срок действия вашего организма

Главное тут, как и в случае с машиной, своевременное сервисное обслуживание. Вот руководство по эксплуатации твоего организма.





Зубы. Чисти не только щеткой, но и зубной нитью, а еще откажись от курения (ты же видел эти страшные картинки на пачках с сигаретами, не правда ли?). Еще одна линия обороны, которая должна защитить твою улыбку, - морковь, груши и яблоки. По данным исследования, опубликованного в Journal of the American Geriatrics Society, у тех, кто ест много богатой клетчаткой пищи, ниже риск заболеваний десен. "Одна из причин - то, что в этих продуктах содержится много витаминов и минералов", - комментирует Элизабет Кэй, кандидат медицинских наук с кафедры стоматологии Бостонского университета.





Гениталии. Поверь, ты обойдешься без таблеток для потенции - их могут заменить богатые флавоноидами ягоды и цитрусовые. Флавоноиды помогают сосудам стать более гибкими, что, несомненно, усилит твою и без того несгибаемую эрекцию и поможет сохранить ее до самого конца. Ну а если к вышеописанным продуктам добавишь еще и физические упражнения, то будь спокоен: слава полового гиганта тебе обеспечена.





Сердце. Храпишь ли ты? Эту информацию всегда можешь уточнить у жены или подруги. Апноэ, остановка дыхания во сне (сопровождается громким храпом и прерывистым дыханием), снижает поступление кислорода в кровь. "А это, в свою очередь, может привести к деградации предсердия и легочных вен, - говорит кардиолог Джеймс Бекерман, автор книги "Начни с сердца". Если подозреваешь у себя апноэ, купи для лечения устройство, которое создает положительное давление в дыхательных путях во время сна. Есть еще один способ борьбы против остановки дыхания - сбросить лишний вес.





Тестостерон. Занимайся на тренажерах с утра. По данным Journal of Science and Medicine in Sport, у людей, которые посещают спортзал в раннее время суток, нет снижения уровня тестостерона во второй половине дня, в отличие от тех, кто не занимался спозаранку. Ну а еще ты избавишься от главного врага тестостерона - жира. "У худых мужчин уровень этого гормона выше, чем у тучных", - подбадривает Ройзен.





Колени. Делай упражнения для суставов не реже трех раз в неделю, настаивает Винсент. Эти подвижные соединения костей получают питательные элементы во время сжатия и расслабления, если у тебя будет большой перерыв в тренировках, суставы получат меньше смазки. "Кроме того, имей в виду: суставы становятся более сухими с возрастом, одно и то же упражнение может быть безвредно для связок в 20 лет, но окажется куда более травматичным, когда тебе стукнет 30", – утверждает Винсент. Можно подстраховаться - сильные четырехглавые мышцы бедра станут теми амортизаторами, которые погасят излишние нагрузки. Так что давай, приседай, сколько сможешь.





Кожа. Ты ведь используешь солнцезащитный крем, если собираешься проводить время на солнце? Имей в виду: тебе следует наносить крем и на ночь - он должен содержать L-аскорбиновую кислоту (витамин С). После 30 лет кожа становится более тонкой, поскольку коллаген (белок, который обеспечивает ей эластичность) начинает истощаться. Вот тогда-то и появляются морщины. Витамин С может затормозить этот процесс и даже пустить его в обратную сторону (впрочем, на вечную молодость все равно не надейся).





Голеностоп. Тренируй свои голеностопные суставы на неровной поверхности - это отличный способ укрепить их. Когда твои ноги чувствуют неровность, а тело пытается сохранить баланс, значительную часть работы выполняет именно голеностоп. Чтобы усилить этот эффект, подбери для тренировок обувь с тонкой подошвой или занимайся вообще босиком, рекомендует Винсент.





Уши. Избегай громкой музыки — не случайно AC/DC пришлось в этом году искать замену глохнущему вокалисту. Если часто находиться рядом с источником шума, с возрастом точно заметишь ухудшение слуха. Рев мотора газонокосилки, крики вспыльчивого начальника… Хочешь противоядие? Открой бутылку красного вина - по данным исследования, опубликованного в журнале Neurobiology of Aging, у грызунов, которые получали большую дозу ресвератрола (мощного антиоксиданта, содержащегося в красном вине), проблемы со слухом начинались в значительно более позднем возрасте.





Легкие. Хочешь, чтобы легче дышалось, - ешь больше чеснока! Как показало проведенное в Китае исследование, риск рака легких у людей, которые минимум два раза в неделю ели сырой чеснок, на 44% ниже, чем у людей, которые чеснок вообще не употребляли. В чем секрет? Когда ты надкусываешь дольку, из ее поврежденных клеток начинает выделяться аллицин - химическое соединение с бактерицидным и фунгицидным действием.





Спина.Важно укреплять мышцы спины — ведь именно они поддерживают позвоночник. Чтобы сохранить хорошую осанку, делай упражнения на тягу (которые также задействуют и твой кор). "Приседания со штангой, становая тяга и становая тяга на прямых ногах задействуют мышцы спины за счет полной амплитуды движения", — объясняет профессор Университета штата Флорида Кевин Винсент. Также выполняй упражнение "Супермен": ляг на живот, подними над полом вытянутые вперед руки и ноги, задержись в таком положении сколько сможешь.





Простата. В Японии провели исследование, которое показало: у людей, регулярно пьющих кофе (особенно черный), снижается риск рака простаты. Есть и другие данные: для наибольшего эффекта нужно выпивать от четырех чашек в день, главное, знать меру.





Кровеносные сосуды. Богатая питательными веществами кровь идет в твоем организме по кровеносным сосудам (их общая протяженность — более 96 000 км). Интервальные тренировки помогают поддерживать всю эту гигантскую систему в рабочем состоянии. "Такие занятия заставляют артерии расширяться и сужаться — это очень важно для равномерного притока крови", — сообщает кардиохирург Мехмет Оз. Постарайся устраивать себе как минимум одну интервальную тренировку в неделю.





Глаза. Запомни: все перечисленные части тела станут здоровее, если ты откажешься от сигарет. И глаза тоже! Курение вдвое увеличивает риск возрастной макулярной дегенерации – поражения сетчатки, приводящего к слепоте. Налегай на рыбу, причем на ту, которая обитает в холодных водах, в ней больше омега-3 жирных кислот. Ешь сельдь и сардины, так ты поможешь своей сетчатке как можно дольше выполнять ее работу — преобразовывать электромагнитное излучение в нервные импульсы. А еще омега-3 предотвращают изменения в сосудах, которые приводят к диабету.





Печень. Уходи домой из бара до того, как друзья начнут двоиться у тебя в глазах. И вообще, больше двух порций выпивки за раз - и клетки печени начинают выходить из строя, - предупреждает Майкл Ройзен, специализирующийся на пациентах с проблемами печени в Кливлендской больнице. Он же советует включить в свою диету кофе и чеснок — они помогают клеткам этого органа восстановиться.





Кишечник. Ферментированные продукты (те, что получены с помощью брожения) содержат пробиотики, которые населяют твой кишечник полезными бактериями, однако, как говорит Майкл Ройзен, заранее неизвестно, какая именно из культур пробиотиков лучше всего подойдет именно твоему организму. Поэтому лучше попробовать разные: чередуй квашеную капусту, йогурт, корейское блюдо кимчи и пищевые добавки с пробиотиками.