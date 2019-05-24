Сколько можно загорать летом

Витамин D — незаменим для организма человека, он обеспечивает усваивание кальция и фосфора из продуктов питания, которые необходимы для здоровья наших костей. К тому же последние исследования доказывают, что витамин D отвечает не только за "крепкие кости и зубы", его влияние на организм более широкое.





Витамин D синтезируется в коже из холестерина под воздействием ультрафиолета. Но необходимо обратить внимание на то, что больше света не означает лучше, пишет Ульяна Супрун, ведь когда витамина D в коже достаточно механизм его образования останавливается.





В зимний период людям, особенно живущим в северных широтах, часто недостает витамина D. В таком случае рекомендуется получать его из рациона – печени трески, лосося и других видов жирной рыбы, мяса, включая печенку и почки, молочных продуктов и яиц. Помимо этого, как пишет Ульяна Супрун, витамин D вырабатывается под воздействием ультрафиолета высшими и низшими грибами, в частности шампиньонами, которые были выращены под ярким светом, и даже шоколадом, в котором использованы какао-бобы, вяленые на солнце.





Симптомы, которые могут указывать на нехватку витамина D:





утомляемость, общая слабость

плохое заживление ран

выпадение волос

боли в мышцах

депрессия

частая простуда





Однако, как предупреждает Ульяна Супрун, принимать витамин D просто так не стоит, так как высокие дозы этого витамина будут скорее вредить здоровью. Если вы заметили у себя наличие тех или иных симптомов нехватки витамина D, то не стоит сразу же набрасываться на витаминные добавки и пить их "просто так". Для начала нужно проконсультироваться с врачом, сдать анализ, проверить общее состояние здоровья и правильность питания, и установить причину, из-за которой организму не хватает витамина D.





Также не стоит лежать целый день на пляже – это не принесет пользы организму, а только испортит кожу и увеличит риск меланомы. Для того, чтобы получить необходимую дозу этого витамина, достаточно проводить на солнце 20-30 минут в день, пишет Ульяна Супрун.



