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Леди
Красота и здоровье
25 мая 19, 22:08
Как сберечь щитовидную железу здоровой
щитовидная железа
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Самое главное лечение - профилактика, поэтому питание должно быть сбалансированным.

Щитовидная железа вырабатывает гормоны тироксин и трийодтиронин, которые участвуют в регуляции ряда биохимических процессов в теле человека, в том числе - в адаптации интенсивности обмена веществ с потребностями тела в данный момент. 

Работа щитовидки  влияет на интенсивность обмена веществ и поглощения в кишечнике, адаптацию к температуре окружающей среды, уровень холестерина, работу сердца и периферических сосудов, рост и формирование скелета и мышц, поглощение кислорода тканями, распад жиров и углеводов, интеллектуальное развитие у детей и эмоциональную стабильность у взрослых.

- Тироксин и трийодтиронин содержат йод, поэтому мы должны достаточно потреблять его с пищей. Если йода не хватает, щитовидная железа увеличивается, но не может выработать достаточное количество гормонов. В то же время, в организме может быть и избыток йода и тиреоидных гормонов. Избыток тироксина может возникать вследствие воспаления железы, или если появляются собственные антитела к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ). ТТГ - это гормон гипофиза, и именно его уровень определяет, сколько тироксина следует выделить щитовидной железе. Антитела имитируют действие гормона, поэтому железа образует лишнее, - сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Она отметила, что прием йода не может привести к избыточному образованию гормонов. Безопасной считается доза в 1000 мкг (1 мг) в сутки.

В Украине чаще всего встречается нехватка гормонов щитовидной железы. Из 150-300 мкг йода. необходимых в сутки, большинство украинцев получает 40-80 мкг. Наихудшая ситуаия - в Черниговской области и на Западной Украине. 

Какие продукты улучшают работу щитовидной железы 

- Замените обычную соль на йодированную и добавляйте ее в уже приготовленные блюда, чтобы йод не испарялся из-за нагрева. Ведь сознательно ежедневно контролировать потребление дневной нормы йода сложно. Украина является одной из немногих стран, которые не имеют закона о обязательном йодировании соли. В более чем 140 странах мира это действенный метод борьбы с йододефицитом. 

- Природные источники йода - морепродукты, особенно морская капуста. Ни один другой продукт не содержит столько йода. Белая рыба, овощи (картофель, редис, чеснок, свекла, томаты, спаржа, зеленый лук, щавель и шпинат), фрукты (бананы, апельсины, лимоны, дыни, ананасы и хурма), яйца, говядина и грецкие орехи также помогут в борьбе с йододефицитом. 

- Беременным и молодым матерям следует принимать добавки йода. Суточную норму йода должен определить врач. Детей от одного года или тех, которые уже на прикорме, кормите едой, приготовленной с использованием йодированной соли. Проверяйте уровень тиреотропного гормона и посещайте эндокринолога. Это поможет вовремя выявить недостаток гормонов и при необходимости скорректировать рацион.

Болезнь щитовидки: симптомы

Щитовидка может давать такие симптомы: ощущение дискомфорта в области шеи, проблемы с кишечником, резкое изменения веса, депрессия и тревога, постоянная усталость, утеря волос и изменения на коже, а также проблемы с месячными. Также это может быть тахикардия (учащенное сердцебиение), озноб, непереносимость жары, нарушения сна, у детей - задержка умственного развития, мышечная боль и отсутствие либидо.

Украинцы едят очень мало рыбы, что может спровоцировать ожирение, депрессию или рак. А виной всему недостаток йода. 
kp.ua
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