Как сберечь щитовидную железу здоровой

Щитовидная железа вырабатывает гормоны тироксин и трийодтиронин, которые участвуют в регуляции ряда биохимических процессов в теле человека, в том числе - в адаптации интенсивности обмена веществ с потребностями тела в данный момент.

Работа щитовидки влияет на интенсивность обмена веществ и поглощения в кишечнике, адаптацию к температуре окружающей среды, уровень холестерина, работу сердца и периферических сосудов, рост и формирование скелета и мышц, поглощение кислорода тканями, распад жиров и углеводов, интеллектуальное развитие у детей и эмоциональную стабильность у взрослых.

- Тироксин и трийодтиронин содержат йод, поэтому мы должны достаточно потреблять его с пищей. Если йода не хватает, щитовидная железа увеличивается, но не может выработать достаточное количество гормонов. В то же время, в организме может быть и избыток йода и тиреоидных гормонов. Избыток тироксина может возникать вследствие воспаления железы, или если появляются собственные антитела к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ). ТТГ - это гормон гипофиза, и именно его уровень определяет, сколько тироксина следует выделить щитовидной железе. Антитела имитируют действие гормона, поэтому железа образует лишнее, - сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Она отметила, что прием йода не может привести к избыточному образованию гормонов. Безопасной считается доза в 1000 мкг (1 мг) в сутки.

В Украине чаще всего встречается нехватка гормонов щитовидной железы. Из 150-300 мкг йода. необходимых в сутки, большинство украинцев получает 40-80 мкг. Наихудшая ситуаия - в Черниговской области и на Западной Украине.





- Замените обычную соль на йодированную и добавляйте ее в уже приготовленные блюда, чтобы йод не испарялся из-за нагрева. Ведь сознательно ежедневно контролировать потребление дневной нормы йода сложно. Украина является одной из немногих стран, которые не имеют закона о обязательном йодировании соли. В более чем 140 странах мира это действенный метод борьбы с йододефицитом.





- Природные источники йода - морепродукты, особенно морская капуста. Ни один другой продукт не содержит столько йода. Белая рыба, овощи (картофель, редис, чеснок, свекла, томаты, спаржа, зеленый лук, щавель и шпинат), фрукты (бананы, апельсины, лимоны, дыни, ананасы и хурма), яйца, говядина и грецкие орехи также помогут в борьбе с йододефицитом.





- Беременным и молодым матерям следует принимать добавки йода. Суточную норму йода должен определить врач. Детей от одного года или тех, которые уже на прикорме, кормите едой, приготовленной с использованием йодированной соли. Проверяйте уровень тиреотропного гормона и посещайте эндокринолога. Это поможет вовремя выявить недостаток гормонов и при необходимости скорректировать рацион.



