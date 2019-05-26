Как сберечь щитовидную железу здоровой

Щитовидная железа вырабатывает гормоны тироксин и трийодтиронин, которые участвуют в регуляции ряда биохимических процессов в теле человека, в том числе - в адаптации интенсивности обмена веществ с потребностями тела в данный момент.
Работа щитовидки влияет на интенсивность обмена веществ и поглощения в кишечнике, адаптацию к температуре окружающей среды, уровень холестерина, работу сердца и периферических сосудов, рост и формирование скелета и мышц, поглощение кислорода тканями, распад жиров и углеводов, интеллектуальное развитие у детей и эмоциональную стабильность у взрослых.
- Тироксин и трийодтиронин содержат йод, поэтому мы должны достаточно потреблять его с пищей. Если йода не хватает, щитовидная железа увеличивается, но не может выработать достаточное количество гормонов. В то же время, в организме может быть и избыток йода и тиреоидных гормонов. Избыток тироксина может возникать вследствие воспаления железы, или если появляются собственные антитела к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ). ТТГ - это гормон гипофиза, и именно его уровень определяет, сколько тироксина следует выделить щитовидной железе. Антитела имитируют действие гормона, поэтому железа образует лишнее, - сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
Она отметила, что прием йода не может привести к избыточному образованию гормонов. Безопасной считается доза в 1000 мкг (1 мг) в сутки.
В Украине чаще всего встречается нехватка гормонов щитовидной железы. Из 150-300 мкг йода. необходимых в сутки, большинство украинцев получает 40-80 мкг. Наихудшая ситуаия - в Черниговской области и на Западной Украине.Какие продукты улучшают работу щитовидной железы
Щитовидка может давать такие симптомы: ощущение дискомфорта в области шеи, проблемы с кишечником, резкое изменения веса, депрессия и тревога, постоянная усталость, утеря волос и изменения на коже, а также проблемы с месячными. Также это может быть тахикардия (учащенное сердцебиение), озноб, непереносимость жары, нарушения сна, у детей - задержка умственного развития, мышечная боль и отсутствие либидо.
Украинцы едят очень мало рыбы, что может спровоцировать ожирение, депрессию или рак. А виной всему недостаток йода.