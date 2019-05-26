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Леди
Красота и здоровье
25 мая 19, 22:17
Невероятная цифра: сколько украинцы тратят в месяц на еду
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Наибольшую статью расходов составляют мясо и мясопродукты

В Украине в среднем одна семья тратит на питание 3649 гривен в месяц.

Наибольшую статью расходов составляют мясо и мясопродукты – 23,3% или 850 гривен в месяц, сообщает Государственная служба статистики со ссылкой на данные выборочного обследования условий жизни домохозяйств Украины в IV квартале 2018 года.

Существенными являются расходы на хлеб и хлебопродукты – 16,5% или 599 гривен в месяц. Следом идут молоко, сыр и яйца – 13,6% или 496 гривен в месяц.

За овощи одно домохозяйство в среднем платит 6,7% или 245 гривен в месяц.

Соответствующее исследование затронуло более 8 тысяч домохозяйств. Средний эквивалентный размер семьи, согласно данным Госстата, составляет 2,1 человека.

Напомним, цены на молочные продукты в Украине выросли.
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