Невероятная цифра: сколько украинцы тратят в месяц на еду

В Украине в среднем одна семья тратит на питание 3649 гривен в месяц.

Наибольшую статью расходов составляют мясо и мясопродукты – 23,3% или 850 гривен в месяц, сообщает Государственная служба статистики со ссылкой на данные выборочного обследования условий жизни домохозяйств Украины в IV квартале 2018 года.

Существенными являются расходы на хлеб и хлебопродукты – 16,5% или 599 гривен в месяц. Следом идут молоко, сыр и яйца – 13,6% или 496 гривен в месяц.

За овощи одно домохозяйство в среднем платит 6,7% или 245 гривен в месяц.

Соответствующее исследование затронуло более 8 тысяч домохозяйств. Средний эквивалентный размер семьи, согласно данным Госстата, составляет 2,1 человека.

Напомним, цены на молочные продукты в Украине выросли.