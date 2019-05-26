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Красота и здоровье
26 мая 19, 16:35
Какие напитки помогут утолить жажду
напитки
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Обезвоживание не только плохо сказывается на работе внутренних органов, но и влияет на работу мозга и тонус организма

Чем жарче в помещении, тем быстрее организм теряет влагу, порой это даже сложно вовремя заметить, передает golos.ua.

"Обезвоживание не только плохо сказывается на работе внутренних органов и может стать причиной тромбообразования, но и напрямую влияет на работу мозга и тонус организма. Идеальная норма - 2,5-3 литра в сутки в сильную жару. Пить больше может быть опасно при наличии проблем с почками, так как они могут просто не обработать такой объем поступающей жидкости, ведь часть влаги организм получает с продуктами, фруктами и другими напитками", - отметила врач .

В жару важно не просто больше пить, но больше пить правильных напитков. Потому стоит отказаться, по крайней мере до наступления вечера, от чая и кофе, сладких напитков и тем более алкоголя.

"Легче переносить повышенные температуру и утолить жажду поможет напиток из прохладной минеральной воды и сока цитрусовых. При сильном потоотделении, рекомендуется добавлять в минеральную воду несколько капель свежевыжатого лимона. Крайне полезный в жару напиток - айран (тан), который не только утоляет жажду, но и голод. В нем содержится много белков, витамины, полезные микроорганизмы, к тому же он активно стимулирует пищеварение. Только помните, что запивать им еду нельзя, это отдельный продукт" - говорит врач.
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