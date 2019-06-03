Советы помогут вам избавиться от переедания раз и навсегда

И если утром совершенно не хочется кушать, а днем свой аппетит без труда удается контролировать, к вечеру никакие запреты и увещевания не спасают от тяги к холодильнику и желания чем-нибудь перекусить. А ведь именно эта проблема, волнующая каждого второго жителя нашей страны, и становится причиной набора лишнего веса.





Поставив перед собой задачу, обрести стройную фигуру и окончательно искоренить непреодолимую тягу к еде по вечерам, добейтесь того, чтобы на протяжении дня вы не испытывали чувства голода. Самым оптимальным решением в этом плане будет переход на 5-разовое питание, с обязательным завтраком полезными злаковыми кашами, полноценным обедом и легким ужином.





Кроме трех основных приемов пищи обязательно нужно проводить два перекуса. Причем, будет лучше, если в качестве перекусов будет не фастфуд, приобретенный в ближайшем ресторане быстрого питания, а орехи и сухофрукты, а также самостоятельно приготовленный йогурт или творожная масса, нарезанные овощи и фрукты. С такими перекусами вам легче будет следить за количеством поступающих в организм калорий. Но самое главное, отсутствие голода позволит вам с легкостью отказаться от вечерних набегов на холодильник.





Наличие пяти приемов пищи в день не должно вводить вас в заблуждение. Безусловно, с увеличением количества приемов пищи должны сокращаться разовые порции. Можно подсчитывать калории, а можно прибегнуть к некоторым ухищрениям. К примеру, садясь за стол, берите тарелки меньшего размера. То, что мы переедаем, выбирая большие и глубокие тарелки – научно установленный факт. К тому же можно придерживаться золотого правила, за один присест съедать количество пищи, не превышающее в объеме ваш кулак. Но что еще важнее, обратите внимание на саму употребляемую пищу.





Для полноценного здоровья и защиты от переедания в вашей тарелке должно быть 75% растительной пищи и лишь 25% мясной. В этом случае даже переедание не прибавит вам калорий и не приведет к увеличению веса. Кстати, в борьбе с перееданием отлично помогает обычная вода. Просто выпивайте стакан воды минут за 20 до приема пищи и оставляйте место для половины стаканчика воды после трапезы.





Вы удивитесь, но помочь контролировать переедание в вечерние часы помогает ваша домашняя одежда. К примеру, облачившись в халат, обязательно перехватите его поясом, плотно опоясав талию. В этом случае начав переедать, вы сразу же заметите это по дискомфорту в области талии. Точно также поступайте и в гостях, надевая к рубашке или блузке ремень. Достаточно плотно затянутый ремешок подаст вам сигнал, когда нужно прекратить наполнять желудок.





Мы привыкли есть быстро, практически не пережевывая пищу и глотая ее целиком. Однако это прямой путь к перееданию, так как сигнал о насыщении желудок подает примерно через 20–30 минут после начала питания, в то время как с порцией еды мы управляемся буквально за 10–15 минут, попросту проглатывая ее. Что же можно посоветовать в этом случае? Научитесь есть медленно, смакуя каждый кусочек и получая истинное удовольствие от процесса поглощения пищи. В этом случае за один присест вы съедите гораздо меньше и своевременно почувствуете что наелись.





Разрешите себе есть любую пищу, которая вам по душе. Помните, строгие ограничения не дают результата, лишь провоцируют стрессовое состояние и букет болезней на фоне расшатанных нервов. Гораздо правильнее найти разумный компромисс, по которому вы в любое время сможете позволить себе съесть небольшое количество любимого лакомства. Обожаете шоколад? Не отказывайте себе в этом желании, просто пусть это будет не молочный, а горький шоколад и не каждый день по плитке, а 2 раза в неделю по ломтику. Когда подсознательно вы будете знать, что у вас нет никаких запретов, вы перестанете концентрировать внимание на "запретном плоде" и из раба своих желаний превратитесь в хозяина.





Отдельно скажем о присутствии в рационе сахара, который попадает в наш организм не только с чаем и кофе, но и со всеми кондитерскими изделиями и сладкими газированными напитками. Совершенно незаметно для себя мы ежедневно превышаем норму потребления сахара в два, а то и в три раза! А ведь избыточное потребление сахара делает наш организм устойчивым к воздействию лецитина – гормона, ответственного за чувство насыщения.





Таким образом, употребляя продукты с сахаром, мы попросту не ощущаем насыщения, останавливаясь только тогда, когда желудок переполнен. К тому же сахар – это «быстрые» углеводы, после употребления которых вы вскоре вновь почувствуете голод. То есть, чтобы уберечь себя от переедания, старайтесь ограничить потребление пищи богатой сахаром в течение дня, и вовсе отказаться от нее в вечерние часы.





В награду за продуктивно проведенный рабочий день наградите себя не тортиком, а приятной вечерней прогулкой. Можно ведь неспешно прогуляться, подышать свежим воздухом, привести в порядок мысли и чувства. На самом деле такое времяпрепровождение гораздо полезнее, чем просиживание на диване перед телевизором. Причем главное в этом процессе отсутствие спешки. Наслаждайтесь умиротворением, любуйтесь окружающей природой, в общем, старайтесь получить максимум позитива от такого променада. А критерием удачной прогулки станет ощущение бодрости и активности, которое останется с вами до самого вечера.





Приятной альтернативой вечерним прогулкам могут стать занятия спортом. Они также прекрасно отвлекают от еды в вечерние часы, да к тому же несут позитив и здоровье. В этом плане можно заняться ходьбой или бегом трусцой на беговой дорожке, можно покрутить педали на велотренажере, важно лишь, чтобы частота сердечных сокращений не превышала 110 ударов в минуту, чтобы сохранялся ваш ритм дыхания, и вы без проблем могли обмениваться короткими репликами с друзьями.





Заполнить свой вечер, позабыв о еде, поможет и хорошая компания. Пора ломать стереотипы, меняя мнение о том, что собираться с друзьями можно только для хорошего застолья. Вместе с близкими людьми можно играть в самые разные игры, например в шахматы, монополию или мафию. Можно также устраивать совместные походы в кино или театр. Такие развлечения станут отличным способом развеять скуку и прогнать желание поесть.





Заполнить вечер и не думать о содержимом холодильника помогут и водные процедуры. Теплая ванна с пеной и ароматными маслами, которые приятно расслабляют и успокаивают, поможет вам плавно подготовиться ко сну. К тому же такая процедура поможет наладить сон и проснуться наутро свежими и полностью отдохнувшими.





Наконец, от переедания в вечерние часы вас спасет крепкий и здоровый сон. Хорошая привычка укладываться спать пораньше убережет вас от ночных вылазок к холодильнику, да к тому же позволит выспаться, чтобы чувствовать себя бодрым и активным весь следующий день.





Многолетней практикой доказано – эти простые, но эффективные приемы отказа от переедания и планомерного похудения действительно работают! Изменив свое отношение к употреблению пищи, соблюдая режим питания и разнообразив свой досуг в вечерние часы, вы принесете гораздо больше для пользы здоровья, чем сидя на изнурительных диетах и отказывая себе в любимой еде. Здоровья вам и красивой фигуры!



