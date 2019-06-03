Как защититься от укуса клеща

Эти членистоногие вселяют в людей ужас, заставляют после каждого выхода в парк или выезда на природу, дачу проверять одежду, внимательно осматривать свое тело и шерсть домашних животных, чтобы удалить опасных кровососов.





Как же защитить себя, детей и животных от этих насекомых, и какие действия необходимо предпринять, если все же паразиту удалось укусить вас и присосаться к телу?





Каждый год регистрируют вспышки активизации клещей. Связано это с довольно теплой зимой и ранней весной, быстрым увеличением численности диких грызунов, являющихся потенциальными донорами для клещей.





Существует свыше 48 000 видов клещей.





Наиболее опасным заболеванием считается клещевой энцефалит. Инфекция, попавшая в кровь после укуса зараженного клеща, поражает ЦНС человека, может произойти паралич конечностей. Смертность от укуса энцефалитных клещей составляет 20%.





Укусы клещей опасны также для животных, которые могут заразиться боррелиозом, поражающим не только нервную, но и сердечно-сосудистую систему.





Сезон активизации клещей начинается в мае и продолжается до конца сентября, хотя уже в середине апреля появляются первые взрослые особи. Численность клещей растет очень быстро. К середине мая численность клещей достигает наивысшего значения. Высокая активность клещей сохраняется почти до начала июля, затем падает. Но единичные кровожадные букашки могут продолжать охоту до конца сентября.





Клещи любят обитать в траве на обочинах дорожек, кровососов привлекает запах доноров. Насекомое вскарабкивается на обувь или одежду, лапы животного и взбираются наверх в поисках удобного места для укуса. Укус клеща остается незамеченным, так как паразит вводит в кожу специальное вещество, напоминающее по составу местную анестезию.





Для защиты от клещей используют специальные препараты на основе акарицидов "Бриз", "Пикник-антиклещ", "Торнадо-антиклещ", "Таран".





Недостаток таких средств — противопоказание для детей. Перечисленные средства используют только для взрослых людей и животных. Их использование отпугивает клещей, вызывает у них паралич. Действие препарата сохраняется до 14 дней.





Для защиты детей от клещей применяют репелленты "Бибан", "Москитол-антиклещ", "Off! Экстрим". Препараты распыляют на одежду детей, их действие сохраняется в течение 5 дней.





Чтобы защитить своих домашних питомцев от клещей, используйте специальные капли, ошейники. Эти средства избавят собак и кошек от опасных насекомых.





Выбирая ошейник, следует знать, что эти средства защиты от клещей бывают трех видов: биологические, химические, ультразвуковые.





Наиболее эффективными и безопасными являются ультразвуковые ошейники, так как не содержат токсичных веществ.





Второе место по безопасности занимают биологические ошейники, пропитанные натуральными веществами, эффективно уничтожающие паразитов, не наносящие при этом вред животному. Такие ошейники можно использовать даже больным, маленьким, беременным животным.





Химические ошейники пропитаны сильнодействующими токсичными веществами. Такие ошейники подходят только взрослым и здоровым кошкам и собакам.





Обычно клещи выбирают у животных место для укуса за ушами, в области шеи, головы, в паху, подгрудке, так как животные не могут дотянуться в эти места зубами, чтобы уничтожить паразита.





Профилактические мероприятия





Наиболее эффективное время для борьбы с клещами – весна или осень. Весенняя обработка участка специальными препаратами лишит клещей возможности размножаться. Перед применением препаратов необходимо скосить траву, убрать листья и ветки с участка.





Обработку территории проводят следующими видами препаратов:





репеллентные яды (отпугивают кровососов);

инсектицидно-репеллентные средства. Препараты имеют широкий спектр действия, уничтожают клещей полностью, предотвращают повторное их нашествие;

акарицидные средства. Такими препаратами уничтожают клещей на территориях возле частных домов.





Обработку участков желательно производить профессионалам, так как препараты токсичны и требуется осторожность при их использовании.





Меры предосторожности





Собираясь на прогулку в парк или в поездку на дачу, соблюдайте нехитрые правила:





наносите на одежду и кожу специальные средства от клещей;

старайтесь надевать одежду, закрывающую ноги, руки, шею;

возвратившись домой проведите тщательный осмотр одежды на наличие клещей;

если обнаружили на теле присосавшегося клеща, обратитесь за медицинской помощью В медучреждении быстро и безболезненно достанут кровососа;

самостоятельно доставать клеща опасно, так как неумелые действия могут привести к тому, что оторвется часть насекомого, а голова останется под кожей, что чревато в лучшем случае воспалением на этом участке кожи;

существует несколько способов самостоятельного извлечения клещей, но не всем удается полностью удалить клеща.





Позаботьтесь о себе и своих близких, о домашних питомцах, соблюдайте меры предосторожности, своевременно проводите обработку участка на даче и наслаждайтесь прогулками на свежем воздухе! Не давайте клещам возможность лишить вас наслаждения прекрасной летней погодой!



