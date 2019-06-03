Витамины, которые крайне необходимы женскому организму

Женщинам важно следить за своим питанием, чтобы получать все витамины и микроэлементы. Это помогает избегать болезней, сохраняет красоту, влияет на общее состояние и настроение. И не обязательно скупать все витамины в аптеках и интернет-магазинах, достаточно изменить рацион. Правда, все довольно индивидуально, и если организм не получает нужную порцию пользы, лучше посоветоваться с врачом и подобрать витаминные комплексы, которые изменят ситуацию в лучшую сторону.





Витамины для кожи.

Весь ваш мощный арсенал по уходу за кожей – это хорошо. Как и систематическое посещение косметического кабинета. Но если не хватает следующих витаминов, старания вряд ли принесут результаты.





Витамин Е. Без него – никуда. Содержится в маслах, лососе, кураге, орехах. Поэтому не бойтесь включать в свой рацион масла: на фигуру это не повлияет, если всего в меру. Позволяйте себе горсть орехов и пару раз в неделю устраивайте рыбные дни. Любите питать кожу витамином Е наружно с помощью косметических средств? Не забывайте, что он должен попадать и внутрь.





Витамин D. Мы привыкли считать, что витамин D поступает в организм с солнечными лучами. Но, как говорят специалисты, его можно получить и через продукты питания. Содержится витамин в твороге, сыре, яйцах и рыбе. Если кожа теряет эластичность и упругость, стоит задуматься: возможно, не хватает витамина D. Исправляйте ситуацию вовремя.





Витамин K. На лице может образоваться сосудистая сеточка, что и свидетельствует о нехватке данного витамина. На помощь придут зелень, брокколи, белокочанная капуста, тимьян и говяжья печень.





Витамин В5. Как не хочется видеть на своем лице высыпания! А косметическая артиллерия не всегда быстро избавляет от проблемы. Чтобы прыщи реже «навещали», стоит включить в рацион молочные продукты, яйца, лосось, горох, пшеничные отруби.





Витамины для волос.

Волосы реагируют на все: стресс, питание, образ жизни. Их легко привести в негодность, если питаться всем подряд. Особенно важно, чтобы в организм поступали витамины группы В.





Витамин В1. Не даст выпадать волосам. Содержится в гречке, пшенице, свинине, чечевице и кукурузе.





Витамин В3. Седина нам не нужна, поэтому включаем в рацион яйца, орехи, печень, грибы, фасоль.





Витамин В6. Беспокоят перхоть, жирные корни и секущиеся кончики? Сразу видно, организму не хватает витамина В6. Налегайте на грецкие и кедровые орехи, морскую рыбу и облепиху.





Витамин В12. О нехватке В12 могут свидетельствовать отсутствие блеска и эластичности волос, их медленный рост. Поэтому в рационе должны быть яйца, молочные продукты, морепродукты.





Железо. Без него тоже не обойтись. Чтобы вернуть силу волосам, кушайте больше круп, печень, фисташки.





Витамины для ногтей.

По ногтям тоже можно определить общее состояние здоровья. Нехватку витаминов выдают белые пятна, расслоения и ломкость. И снова на помощь приходят витамины.





Омега-3. Если ногти ломаются, организму точно не хватает омега-3 жирных кислот. Чаще включайте в свое меню печень трески, рыбу, грецкие орехи, льняное масло.





Цинк. Помогает избавиться от появления белых пятен на ногтевых пластинах. Содержится в сыре, грецких орехах, семечках и пшеничных отрубях.





Йод. Без йода тоже не обойтись, иначе получите тонкие ногти. Чтобы избежать проблемы, достаточно питаться морепродуктами, зелеными салатами и морской капустой.



