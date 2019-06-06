Полезные продукты для идеальной кожи

Это еще и результат влияния тех продуктов, которые мы употребляем. Мы выбрали продукты, которые значительно улучшат состояние вашей кожи и сделают проще все ваши процедуры красоты.





Лимоны. Благодаря витамину C лимоны поддерживают молодость и здоровье кожи. Это настоящий антиоксидант, который противостоит воздействию свободных радикалов, что способствуют старению кожи. Кроме того, ученые доказали, что в лимонах содержатся псоларены (растительные субстанции, которыя препятствуют делению клеток). Они также увеличивают чувствительность кожи к солнечным лучам, так что помните о кремах для защиты от солнца.





Помидоры. В помидорах есть множество антиоксидантов и витаминов A и С. Вместе они хорошо влияют на кожу, волосы и зубы.





Малина. Это не только вкусно, но и полезно. Малина предупреждает раннее старение кожи и глубоко питает ее изнутри.





Лосось. Это один из самых больших источников жирных кислот омега-3, который успокаивает кожу при воспалениях. Благодаря протеинам высокого качества и большому количеству витаминов А и Е, лосось защищает кожу от свободных радикалов.





Клубника. Клубника сделает вашу кожу блестящей. Она также защитит ее от ультрафиолетового излучения, от возникновения пятен и от раннего старения клеток.





Апельсины. Апельсины очень богаты на витамин С, который омолаживает кожу, помогает восстановить ее и сбалансировать тон. Именно поэтому сыворотки для лица с витамином С стали такими популярными.





Яйца. Это источник витамина D, который контролирует деятельность генов, фундамента для роста новых клеток. Благодаря такому компоненту, как селен, клетки кожи активизируются изнутри и становятся выносливыми к внешним повреждениям.





Зеленый чай. Зеленый чай – это мощный антиоксидант, он задерживает процесс старения, останавливает воспалительный процесс и обновляет клетки. Если вы не любите чай, тогда пейте настойку хотя бы раз в два дня. Кроме того, канадские ученые доказали, что зеленый чай может предупредить возникновение болезни Альцгеймера.





Вода. Это кажется очевидным, но на самом деле далеко не все употребляют нужное количество воды. Она поддерживает кожу увлажненной, снимает воспаления и улучшает эластичность кожи. Кроме того, это незаменимый компонент рациона для тех, кто хочет похудеть. Так что полезные свойства воды – бесконечны. Помните, что ежедневная норма воды – 1,5 литра.





Миндаль. Миндаль, известный, как самый идеальный антиоскидант, содержит большое количество витамина Е, который помогает противостоять первым проявлениям старения и глубоко питает кожу.





Огурцы. Огурцы на 70% состоят из воды, так что они глубоко питают кожу. Кроме того, помогают вырабатывать большее колличество коллагена (компонент, который делает кожу твердой и упругой) и поддерживать здоровый и молодой вид кожи.





Брокколи. Этот продукт поддерживает кожу увлажненной, защищает ее от солнечных лучей и противостоит раннему старению. Ученые Орегонского университета доказали, что сульфорафан (один из компонентов брокколи) помогает в борьбе с раковыми клетками.





Ананас. Ананас не только улучшает пищеварение и предупреждает воспалительные процессы, но и делает кожу блестящей, стимулирует выработку коллагена.





Грецкие орехи. Грецкие орехи питают кожу изнутри (если у вас сухая кожа, то это идеальный продукт), борются со свободными радикалами, которые возникают из-за стресса, предупреждают возникновение морщин и задерживают процесс старения.





Морковь. Морковь способствует избавлению от шелушения и морщин. Также имеет свойство защищать кожу от негативного воздействия солнечных лучей. Ешьте морковь и ваш загар точно сохранится надолго!



